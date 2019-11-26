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Avrupa'nın hazinesi çalındı

26 Kasım 2019 Salı 16:06
Avrupa'nın hazinesi çalındı

Avrupa’nın en geniş koleksiyonuna sahip Almanya’daki Yeşil Kasa Müzesi’nde soygun şoku. Hırsızların mücevher bölümünü hedef aldığı müzede 1 milyar Euro’luk maddi kaybın olduğu tahmin ediliyor.

Almanya’nın Dresden kentinde bulunan Avrupa’nın en pahalı sanat eserlerinin yer aldığı Yeşil Kasa Müzesi (Grünes Gewölbe) dün sabaha karşı soyuldu. Polis yetkilileri hırsızların, müzenin elektiriğinin soygundan önce çıkarılan bir yangınla sabote ettiğini belirtti. Soygunda 18’inci yüzyıldan kalma en az üç mücevherat takımının çalındığı belirtilirken müzedeki araştırmanın devam ettiği açıklandı.

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Anahtar Kelimeler:
Avrupa
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