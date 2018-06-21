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Avrupa Parlamentosu'ndan internete sınırlama

Brüksel'de toplanan AP Hukuk İşleri Komitesi, AB telif hakları yasalarının güncellenmesine ilişkin bir yasa tasarısını görüştü.

21 Haziran 2018 Perşembe 14:38
Avrupa Parlamentosu'ndan internete sınırlama

Avrupa Parlamentosu (AP) Hukuk İşleri Komitesi, Google, Facebook, Twitter ve Microsoft gibi internet platformlarının çeşitli tedbirler ve filtreler uygulayarak kullanıcıların telif hakları yasalarıyla korunan ürünleri yüklemelerini engellemesini öngören yasa tasarına onay verdi.

Brüksel'de toplanan AP Hukuk İşleri Komitesi, AB telif hakları yasalarının güncellenmesine ilişkin bir yasa tasarısını görüştü.

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AP üyeleri, sanatçı ve gazetecilere adil ödeme yapılması için telif hakları kurallarının güncellenmesini istedi.

Google, Facebook, Twitter ve Microsoft gibi internet platformlarının çeşitli tedbirler ve filtreler uygulayarak kullanıcıların telif hakları yasalarıyla korunan ürünleri yüklemelerini engellemesini öngören tasarı, komitede 14 "evet", 9 "hayır" ve 2 "çekimser" oyla kabul edildi.

Teklifin yasalaşabilmesi için AP Genel Kurulu'nda da oylanması gerekiyor.

Söz konusu değişiklikler, internet ve ifade özgürlüğünü sınırlayabileceği gerekçesiyle eleştiriliyor. Bunun, genellikle esprili amaçlı ve yaratıcı bir biçimde değiştirilerek internette yayılan video, fotoğraf ve caps'leri kısıtlayabileceği düşünülüyor.

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