Avrupa Parlamentosu onayladı… 10 bin kişilik ordu kurulacak

Fransa’nın Strazburg kentinde düzenlenen AP Genel Kurulu’nda 2027’ye kadar 10 bin kişilik sınır muhafızı gücünün kurulmasını öngören düzenleme, 162 ‘hayır’ oyuna karşı 403 ‘evet’ oyuyla onaylandı.
Avrupa Birliği’nin (AB) dış sınırlarını korumayı amaçlayan yeni düzenlemeye göre, sınır muhafızı gücü sahada üye ülkelere yardımcı olacak, sınır ötesi suçla mücadele edecek ve mültecilerin iade süreçlerine katkı sağlayacak.
Aynı zamanda AB üyesi olmayan ülkelerle iş birliği artırılacak.
Düzenlemenin yürürlüğe girmesi için AB Konseyi’nin onayı gerekiyor.