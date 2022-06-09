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Avrupa Parlamentosu, yasal düzenlemeye destek verdi

Avrupa Parlamentosu (AP), Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde yeni benzinli ve dizel otomobillerin satışlarının 2035'ten itibaren yasaklanmasını içeren yasal düzenlemeye destek verdi.

09 Haziran 2022 Perşembe 21:39
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Avrupa Parlamentosu, yasal düzenlemeye destek verdi
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Strazburg'da bir araya gelen AP Genel Kurulu, Avrupa Yeşil Mutabakatı'nın bir parçası olan ve emisyonları 2030'a kadar en az yüzde 55 azaltmayı hedefleyen "55'e Uyum-Fit for 55" paketini görüştü.

AP milletvekilleri, taşıtlara yeni karbon emisyon standartları getirecek düzenlemeye ilişkin pozisyonlarını 339 "evet", 249 "hayır" ve 24 "çekimser" oyla kabul etti.

Buna göre, 2035'ten itibaren satılacak yeni otomobil ve hafif ticari araçlar sıfır emisyonlu olacak.

Böylece, AB ülkelerinde söz konusu tarihten itibaren yeni benzinli veya dizel otomobil satışı yapılamayacak.

Bazı milletvekillerinin 2035 yılına kadar karbon azaltma hedefini yüzde 90’a indirme girişimleri ise Genel Kurul'da kabul görmedi.

Milletvekilleri, 2030 yılı emisyon düşürme hedefini otomobiller için yüzde 55, kamyonetler için de yüzde 50 olarak belirledi.

Bu aşamadan sonra AP ile üye ülkeler arasında düzenlemeye ilişkin müzakereler yapılacak.

AB, 2050 yılına kadar bütün sektörlerin ve araçların sıfır emisyonlu olmasını hedefliyor.

Anahtar Kelimeler:
Avrupa ParlamentosuABDizel OtomobilBenzinli Araç
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