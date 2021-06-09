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Avrupa Parlamentosu'ndan Dijital COVID-19 Sertifikası'na onay

Avrupa Parlamentosu, Birlik sınırları içinde seyahatlerde kullanılacak Dijital COVID-19 Sertifikası'nı kabul etti. Avrupa Birliği Konseyi'nin onayının ardından karar, 1 Temmuz'da yürürlüğe girecek.

09 Haziran 2021 Çarşamba 11:10
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Avrupa Parlamentosu'ndan Dijital COVID-19 Sertifikası'na onay

Avrupa Parlamentosu (AP), dün oylanan tasarının 690 evet oyu ile kabul edildiğini duyurdu.

Avrupa Birliği (AB) Konseyi'nin onayının ardından karar, Resmi Gazete'de yayımlandıktan sonra 1 Temmuz'da yürürlüğe girecek.

Dijital COVID-19 Sertifikası nedir?

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, 20 Mayıs'ta aşı sertifikası konusunda AB Komisyonu, AB Konseyi ve AP arasında yürütülen müzakerelerin uzlaşıyla sonuçlandığını açıklamıştı.

Uzlaşıya göre, AB üyesi ülkeler, sertifikanın yürürlüğe gireceği 1 Temmuz itibarıyla ek test veya karantina gibi seyahat kısıtlamalarından kaçınacak. Halk sağlığının korunması gibi gerekli durumlarda ise ülkeler ek tedbirler alabilecek.

Sertifikayla seyahat kısıtlamaları kalkacak

Sertifika ücretsiz olacak, kağıt veya dijital şekilde hazırlanacak. Aşı sertifikası, kişilerin COVID-19 aşısı olup olmadığını, olduysa nerede ve hangi aşıyı olduğunu gösteren bilgiyi, hastalığı geçirenlerin iyileştiğine ve antikor seviyesine dair belgeyi ve COVID-19 test sonucunu içerecek.

Sertifikayla, AB'de onaylı COVID-19 aşıları olmuş kişilere yönelik seyahat kısıtlamaları kaldırılabilecek.

AB halihazırda BioNTech-Pfizer, Moderna, AstraZeneca ve Johnson and Johnson firmaları tarafından üretilen aşıları onaylıyor.

Son Güncelleme: 09.06.2021 16:48
Anahtar Kelimeler:
Avrupa ParlamentosuDijital COVID19 Sertifikası
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