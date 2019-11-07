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Avrupa ülkeleri peş peşe alarm durumuna geçti!

Avrupa'nın büyük kentlerinde aniden gerçekleşen olaylar 'terör şüphesini' gündeme getirdi.

07 Kasım 2019 Perşembe 11:06
Avrupa ülkeleri peş peşe alarm durumuna geçti!

İlk olarak Amsterdam Schiphol Havalimanı’nda bir uçağın kaçırılmaya çalışıldığı iddia edildi. Hollandalı yetkililer havalimanındaki hareketliliğin nedenini açıklamadan olaya müdahale ettikleri bilgisini verdi.

İlerleyen saatlerde Air Europa tarafından yapılan açıklamada, alarmın pilot tarafından yanlışlıkla verildiği ve durumun kontrol altına alındığı belirtildi. Hava yolu yetkilisi uçağın Madrid’e gitmek için hazırlandığı sırada olayın yaşandığını ancak alarm durumuna geçilecek bir durumun yaşanmadığını belirtti. Hava yolu olaydan etkilenen yolculardan özür diledi.

BELÇİKA’DA DA ALARM VERİLDİ

Aynı saatlerde Belçika’nın Denderleeuw tren istasyonunda şarbon paniği yaşanmaya başladı. Polis yolcuları istasyondan uzaklaştırarak istasyonu gözetim altına aldı. Bir trende bulunan beyaz pudra araştırılmak üzere laboratuvara gönderildi. Denderleeuw Belediyesi, konuya ilişkin kriz masası oluşturdu.

İtalya’nın Milano kentinde ise havalimanında bomba ihbarında bulunuldu ve polis güvenlik önlemlerini arttırdı.

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Anahtar Kelimeler:
Avrupa
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