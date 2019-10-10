Avrupa Uzay Ajansı tarih verdi: Gök taşı, Dünya’ya çarpacak

Fransa’nın başkenti Paris’te kurulan Avrupa Uzay Ajansı (ESA) Dünya’ya tehdit oluşturacak unsurlara bir yenisini ekledi… Avrupa Uzay Ajansı, 65 yıl içinde Dünya’ya çarpma ihtimali bulunan bir gök taşını tespit ettiklerini açıkladı.

Yetkililer yeni keşfedilen gök taşının 2084 yılında Dünya’ya çok yakın geçeceğini ve o dönemde yer çekimsel kuvvetlerin etkisiyle Dünya’nın atmosferine girmesinin olasılıklar dahilinde olduğunu duyurdu. Yapılan açıklamada 2019 SU3 ismi verilen bu gök taşı, risk listesinin en büyük dördüncü gök cismi oldu. Çapının 14 metre olduğu açıklanırken, “En büyük dördüncü gök taşı olmasına rağmen 2013 yılında Rusya’ya düşen gök taşından daha küçük” ifadesi kullanıldı.

İHTİMAL 152’DE 1

Astronomlar 2019 SU3’ün 2084 yılının Eylül ayında Dünya’ya çarpma ihtimalinin 152’de 1 olduğunu duyururken insanların içini rahatlatan bir açıklama yaptı. Yetkililer, “Bu gök cismi büyük bir etki yaratacak büyüklükte değil. Dolayısıyla korkutucu bir senaryo beklemiyoruz” dedi.

Yetkililer gök taşının Ay’ın yörüngesine gireceğini açıklarken, “Diğer gezegenlerin sebep olacağı en ufak bir çekim gök taşının Dünya’nın atmosferine girmesine sebep olabilir” dedi.