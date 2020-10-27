Avrupa yeniden salgının merkez üssüne dönüştü

Dünya genelinde koronavirüs vaka sayısı 43 milyon 730 bini, can kaybı 1 milyon 163 bini aştı. Dünya Sağlık Örgütü, salgının merkezinin Avrupa olduğunu açıkladı.