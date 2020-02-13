Avrupa’da bomba paniği

Avrupa’da bugün bomba paniği yaşandı… Öğle saatlerinde Hollanda basınına yansıyan haberlerde Amsterdam’da bir mektup bombasının patladığı duyuruldu.

Amsterdam’daki ING Bank ofisine gelen bombalı mektup patladı. Yapılan açıklamada ufak bir patlama meydana geldiği belirtilirken kimsenin yaralanmadığı vurgulandı.

Bu sabah saatlerinde de Utrecht’te de benzer bir düzeneğe sahip bomba bulunmuş ve bu bomba etkisiz hale getirilmişti. Olay yerine ambulans ve güvenlik güçleri gelirken bir kişinin tedavi altına alındığı belirtildi.

AMAZON.COM DA BOŞALTILDI

Hollanda’da yaşanan bu olaydan çok kısa bir süre sonra İspanya’nın başkenti Madrid’de de panik yaşandı. ABD’li sanal alışveriş sitesi Amazon’un ülkedeki merkezi bomba ihbarı üzerine boşaltıldı. İspanyol polisi bomba tehdidinin asılsız olduğunu açıkladı.

Reuters’a konuşan yetkililer, “Bu ihbar asılsızdı ve Amazon çalışanları tekrar binaya giriş yaptı. Amazon’da çalışmalar devam ediyor” dedi.