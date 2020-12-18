Avrupa’da Covid-19 sebebiyle ölen sayısı 500 bin sınırını aştı

İlk olarak Çin’in Vuhan kentinde ortaya çıkan, daha sonra Avrupa’ya 24 Ocak’ta Fransa’dan giriş yapan corona virüs, Avrupa’da gün geçtikçe etkisini arttırarak sürüyor. Kıtada 14 Şubat günü corona virüs sebebiyle hayatını kaybeden ilk kişi kaydedilirken yaklaşık 10 ayda hayatını kaybedenlerin sayısı 500 bini geçti. Son bir haftada 37 binin üzerinde kişinin virüs nedeniyle hayatını kaybettiği kıta Avrupası’nda bu rakam dakikada yaklaşık 4 kişiye tekabül ediyor. Salı günü ise 6 bin 800’den fazla kişinin hayatını kaybettiği kıtada dakikada yaklaşık 5 kişi hayatını kaybetti.

SON BİR HAFTADA 37 BİNİN ÜZERİNDE ÖLÜM

Yaklaşık bir yıl önce ortaya çıkan ve Ocak ayında kıta Avrupa’sına giriş yapan corona virüs, aşıların bulunmasına ve onaylar almasına rağmen artarak sürüyor. İlk vakanın 24 Ocak’ta, ilk ölümün de 14 Şubat’ta Fransa’da gerçekleştiği Avrupa’da hayatını kaybedenlerin sayısı 500 bin sınırını aştı.

Avrupa’da bulunan 52 ülke ve bölgede tespit edilen rakamlara ve ECDC raporlarına göre hayatını kaybedenlerin sayısı gün itibarıyla 500 bin 69 olarak kaydedildi. Mart ve Nisan aylarınca Covid-19’un odak noktası haline gelen Avrupa’da karantina süreçleri sonrası vaka ve ölüm sayısı azalmış, dünyanın odağı ABD’ye kaymıştı. Son bir haftada ise Avrupa’da virüs nedeniyle zirve noktasına ulaşıldı ve 37 bin kişinin üzerine virüs sebepli ölüm kaydedildi. Bu rakam son bir haftada dakikada 3,6 kişinin hayatını kaybettiği anlamına geliyor.

SALI GÜNÜ REKOR KIRILDI

Geçtiğimiz salı günü 6 bin 800’ün üzerinde kişinin hayatını kaybetmesiyle rekor kıran Avrupa kıtasında beş ülke diğerlerinden öne çıkıyor. Kıtada hayatını kaybedenlerin yarısının kaydedildiği beş ülkede İtalya, 66 bin 537 kişiyle ilk sırada yer alıyor.

Birleşik Krallık 65 bin 520 kişiyle ikinci sırada yer alırken virüsün ilk giriş yaptığı Fransa’da 59 bin 361 ölüm kaydedildi. Rusya, 49 bin 151 kişinin virüs sebebiyle hayatını kaybettiğini açıklarken İspanya ise 48 bin 596 kişinin hayatını kaybetmesiyle virüsten en çok etkilenen beşinci ülke konumunda.

NÜFUSA GÖRE ÖLÜMDE BELÇİKA İLK SIRADA

Belçika, 100 bin kişi başına 158 ölümle, nüfusuna göre en fazla ölümün yaşandığı ülke olurken onu İtalya 110 ölümle takip ediyor.Bosna-Hersek, 100 bin kişi başına 107 kişinin hayatını kaybettiğini rapor ederken Slovenya ve Kuzey Makedonya’da bu rakam 105 olarak dikkat çekiyor.

AŞIYA BAŞLAYAN BİRLEŞİK KRALLIK’TA 2 BİN 954 ÖLÜM

Son 7 günde 37 binin üzerinde ölüm kaydederek rekor kıran kıtada, İtalya son bir haftada virüs sebebiyle hayatını kaybedenlerde 4 bin 798 ile ilk sırada yer alıyor. Rusya 3 bin 846 ile ikinci sırada yer alırken Almanya 3 bin 495 kişiyle üçüncü sırada. Avrupa’da aşı işlemlerinin başladığı tek bölge olan Birleşik Krallık’ta son bir haftada corona virüs nedeniyle 2 bin 954 kişi hayatını kaybederken onu 2 bin 754 ile Polonya, 2 bin 713 ile Fransa takip ediyor.

VAKA SAYISI DÜNYANIN ÜÇTE BİRİ

Corona virüs vaka sayısı Ekim ayının başından bu yana sürekli artarken geçtiğimiz hafta 243 binden fazla vaka kaydedilen Avrupa’da dünyadaki her üç vakadan biri kaydedilmiş oldu. Geçtiğimiz haftaya göre vaka artış yüzdesi düşerken DSÖ, Avrupa’da 2021’in başlarında corona virüs vakalarının artması konusunda uyarıda bulundu.