Avrupa’da koronavirüs vaka sayısı 20 milyonu aştı

Dünya genelinde 52 ülke vaka sayıları açısından virüsten en çok etkilenen bölgeler oldu. Bunlar arasında 15,4 milyon vakanın kaydedildiği ABD ve Kanada ile 13,6 milyon vakanın kaydedildiği Latin Amerika önde geliyor.

Salgının ortaya çıkmasından bu yana dünya genelinde toplam 67 milyondan fazla vaka kaydedildi.



Son 7 günde, tüm dünyada kaydedilen yeni vakaların yaklaşık yüzde 40’ı Avrupa’da kaydedilirken bölgede son yedi günde, günlük ortalama 236 bin yeni vaka kaydedildi. Ancak önceki hafta ile karşılaştırıldığında vaka oranlarının yüzde 2 düşmesi ile salgın durumunun istikrarlı bir hal aldığı görülüyor.