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Avrupa’da sel felaketi

Fransa, İtalya ve Yunanistan’da aşırı yağışların yol açtığı sel felaketlerinde 9 kişi hayatını kaybetti.

26 Kasım 2019 Salı 09:47
Avrupa’da sel felaketi

Şiddetli yağış ve fırtına Avrupa ülkelerini etkisi altına aldı. 

Fransa’nın Var bölgesinde aşırı yağışların yol açtığı sellerde 4 kişi hayatını kaybetti.

Film festivali ile ünlü Cannes kentinde de su baskınları yaşandı. Ülkenin bazı kesimlerinde elektrik kesintileri meydana geldi.

Yunanistan’da yüzlerce evi su bastı

Yunanistan’da da sel can aldı.Ülkenin batı kesimlerinde yüzlerce evi su bastı. Antirio kentinde 2 kişi hayatını kaybetti. Rodos ve İstanköy Adaları’nda da turist oldukları sanılan 2 kişi öldü.

İtalya’da otoyol çöktü

Aşırı yağış İtalya’nın kuzeyinde de etkili oldu. Selde bir kişi hayatını kaybetti.

Savona kentinde bir otoyol çöktü. Bölgedeki nehirlerde taşkınlar yaşandı, cadde ve sokaklar su altında kaldı.

(BRT/TRT)

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Anahtar Kelimeler:
Avrupa’
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