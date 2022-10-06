Künye
Kıbrıs 29
az bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS CANLI YAYIN
Hem kardeşini hem de yengesini bıçakladı
Hem kardeşini hem de yengesini...
Odey cezaevini boyladı!
Odey cezaevini boyladı!
Eşini boğarak öldürmüştü! Cezası 32 yıla çıkarıldı...
Eşini boğarak öldürmüştü!
Suçlamaları kabul etti! Çocuğa tecavüz...
Suçlamaları kabul etti! Çocuğa tecavüz...
Polis memuru Samet Öztürk beraat etti
Polis memuru Samet Öztürk beraat...
banner107
Flaş Haber
KKTC POLİSİNİ SUÇLADILAR
Kapat

Avrupalı liderler Avrupa Siyasi Topluluğu toplantısında bir araya geldi

Avrupa Siyasi Topluluğunun (AST) ilk toplantısı Çekya'nın başkenti Prag'da yapılıyor.

06 Ekim 2022 Perşembe 19:01
45 Okunma
Avrupalı liderler Avrupa Siyasi Topluluğu toplantısında bir araya geldi



Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı toplantıda 44 davetli Avrupa ülkesinden 43'ü lider düzeyinde temsil ediliyor. Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, ülkesindeki meclis çalışmaları nedeniyle toplantıya katılamıyor.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un mayıs ayında yaptığı öneriyle düzenlenen toplantıya 27 Avrupa Birliği (AB) ülkesinin yanı sıra Avrupa kıtasından 17 ülke davet edilmişti. Toplantıya sadece Rusya ve Belarus davet edilmedi.

Özellikle Ukrayna'daki savaşın etkilerinin ele alınması beklenen bugünkü toplantıda barış ve güvenlik ile enerji, iklim ve ekonomi konulu oturumlar düzenlenecek. Toplantıda liderlerin birçok ikili görüşme yapması da planlanıyor.

AST'nin Avrupa ülkeleri için siyasi bir tartışma forumu olarak işlev görmesi isteniyor. Topluluğun kurumsal bir yapıya dönüşüp dönüşmeyeceğine de bugünkü toplantıda karar verilmesi bekleniyor. Toplantı sonunda resmi bir bildiri veya karar alınması öngörülmüyor.

Anahtar Kelimeler:
Avrupa Siyasi TopluluğuASTRecep Tayyip Erdoğan
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
"Askeri güç kullanmaya hazırız"
"Askeri güç kullanmaya hazırız"
Depresyonla nasıl başa çıkılır?
Depresyonla nasıl başa çıkılır?
Ukrayna'daki nükleer santral Rus mülkiyetinde
Ukrayna'daki nükleer santral Rus mülkiyetinde










Anketler
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim