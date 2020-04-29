Avrupa’nın ilk korona aşısı insanlar üzerinde denenmeye başlandı

Küresel ölçekte korona virüsünde vaka sayısı 3 milyonu geçerken dünyanın farklı noktalarında bilim insanları ve ilaç şirketleri korona virüsünü engelleme umuduyla geliştirdikleri korona virüsü aşı ve ilaçlarını tamamlamaya uğraşıyor.

ABD’de korona virüsü aşısı insanlar üzerinde denenmeye başlarken, Avrupa’da da insanlar üzerinde korona aşısını ilk kez deneyen ülke Almanya oldu. Almanya merkezli olan ve Türk profesör Uğur Şahin’in CEO’su olduğu BioNtech isimli şirket insanlar üzerindeki çalışmalara başladı.

PAUL EHRLICH ENSTİTÜSÜ ONAY VERDİ

Eşi Özlem Türeci ile birlikte aşı çalışmalarını yürüten Profesör Şahin, haziran ayında gelecek sonuçlara göre risk grubundaki insanlara aşı yapacak. Şu anki plana göre yaşları 18 ile 55 arasında değişen 200 kişiye aşı yapılması beklenirken, şirketin Amerika merkezli ilaç şirketi Pfizer ile birlikte çalıştığı belirtildi.

BioNtech’in CEO’su Profesör Uğur Şahin ve eşi onkolog Özlem Türeci.

Aşının insanlar üzerinde denenmesi için Paul- Ehrlich Enstitüsü onay vermiş ve iki aşamalı testin ilk fazında olumlu sonuç alınırsa risk grubundakilere de yapılacağı belirtildi.

Uğur Şahin'in başında bulunduğu ve onkolog doktor Türeci ile yönettiği BioNTech şirketinin geliştirdiği “BNT162” adlı aşı maddesi, genetik bazlı aşılar grubuna ait ve korona virüsünün genetik bilgilerini içeriyor. Aşı aracılığıyla vücuttaki hücreler proteinleri alıyor ve virüs proteini, yani antijen üretiyor. Vücut da bu antijenlere karşı antikor üretiyor ve bağışıklık sistemini güçlendirerek virüsü yeniyor.

12 YIL ÖNCE BİONTECH'İ KURDU

İskenderun doğumlu Prof. Dr. Uğur Şahin, 4 yaşındayken ailesiyle Köln‘e gelen bir göçmen. Şahin, 19'uncu yüzyılda modern bağışıklık sistemini bulan ve kansere karşı ilk kez kemoterapiyi geliştiren Paul Ehrlich'i örnek alarak tıp okudu. Eğitimi sonrası, Saarland Hamburg Üniversitesi'nde çalışmaya başlayan Prof. Şahin, İstanbul kökenli eşi Özlem Türeci'yle de Hamburg Ünivesitesi’nde tıp eğitimi aldığı dönemde tanıştı. Ardından değişik üniversitelerde kanser tedavisinde uzmanlaşan Şahin, 1996'da Nobel Tıp Ödülü alan İsviçreli bilim adamı Rolf Zinkernagel ile çalıştıktan sonra, 2008'de biyoteknoloji şirketi BioNTech‘i kurdu.

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