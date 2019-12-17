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Avrupa’nın yeni ‘Altın Çocuğu’ Joao Felix

İspanyol devi Atletico Madrid'e sezon başında 126 milyon euroya transfer olan Portekizli genç oyuncu Joao Felix, 2019'un Altın Çocuğu ödülünü aldı.

17 Aralık 2019 Salı 10:08
Avrupa’nın yeni ‘Altın Çocuğu’ Joao Felix

İtalya'nın Tuttusport gazetesi tarafından geleneksel olarak düzenlenen "Golden Boy" (Altın Çocuk) ödülü bu yıl Portekizli Joao Felix'in oldu.

Her yıl gelecek vaadeden en parlak isme verilen ödülü alan Felix aldığı ödülün ardından yaptığı açıklamada, "Bu ödülü ailem, takım arkadaşlarım ve yetiştiğim Benfica'ya ithaf ediyorum. Benfica'nın ardından şimdi de Atletico'da harika bir dönem geçiriyorum ve kariyerimin gidişatı açısından çok mutluyum" ifadelerini kullandı.

Portekiz Milli Takımı'ndan takım arkadaşı Cristiano Ronaldo ile de ödül alacağının belli olmasından sonra görüştüğünü belirterek, "Bana her zaman çok destek oluyor. Beni ödülüm için tebrik etti. İdolümle aynı soyunma odasını paylaşmak, aynı formayla sahaya çıkmak inanılmaz bir his." şeklinde konuştu.

Joao Felix, Ronaldo ile aynı Milli Takım'ın yanı sıra aynı kulüp takımında da oynamak isteyip istemediğine ilişkin soru üzerine, "Evet, her zaman. Ronaldo ile birlikte oynamak her zaman harikadır" sözlerini sarf etti.

126 milyon euro karşılığında yazın Benfica'dan Atletico Madrid'e transfer olan Joao Felix, İspanyol ekibiyle çıktığı 17 maçta 4 gol 1 asist kaydetti.

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Joao FelixHaber
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