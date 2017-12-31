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Avustralya 2018'e girdi

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31 Aralık 2017 Pazar 19:11
Avustralya 2018'e girdi
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Avustralya’daki yeni yıl kutlamaları kapsamında ülkenin iki büyük kenti Sydney ve Melbourne, renkli havai fişek gösterilerine sahne oldu.

Pasifik bölgesinde yer alan ülkeler Kiribati, Tonga, Samoa ve Yeni Zelanda’nın ardından yeni yıla giren Avustralya’daki gösterilerde yaklaşık 20 ton havai fişek, gökyüzünde renkli görüntüler oluşturdu.

İki kentte bu gösterileri yaklaşık 2 milyon kişi yerinde izledi.

Her yıl olduğu gibi bu sene de çok sayıda ülke televizyonu tarafından canlı yayınlanan Sydney Liman Köprüsü üzerinden başlayan ve Opera House’un yanı sıra kentin önemli binaları üzerinden fırlatılarak devam eden havai fişek gösterilerinin 1 milyon 600 bin kişi tarafından yerinde takip edildiği bildirildi.

Gösterileri yerinde izleyenlerin yüzde 42’sinin dünyanın faklı ülkelerinden gelen turistlerden oluştuğunu belirten yetkililer, 20 dakika süren havai fişek gösterileri ile tamamlanan yeni kutlamalarının Sydney'e 170 milyon Avustralya doları katkı sağladığını açıkladı.

Avustralya’nın ikinci büyük kenti Melbourne’daki yeni yıl kutlamaları kapsamında 22 noktadan fırlatılan 14 ton havai fişek kent semalarında renkli görüntüler oluşturdu.

Kenti ikiye ayıran Yarra Nehri çevresinde ve Docklands bölgesinde yoğunlaşan ve 10 dakika süren havai fişek gösterilerini yaklaşık 400 bin kişinin izlediği açıklandı.

Gösterilerin yapıldığı bölgelerdeki lisanslı yerlerin dışında halka açık alanlarda alkol tüketiminin yasak olduğu yeni yıl kutlamaları süresince kent merkezleri güvenlik nedeni ile araç trafiğine kapatıldı.

Ülke genelinde çok sayıda polis ekiplerinin görev yaptığı gecede, güvenlik güçlerinin kalabalığın yoğun olduğu alanlarda sürekli devriye gezdiği görüldü.

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