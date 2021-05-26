Avustralya ana karasında 3 bin yıl sonra tazmanya canavarı dünyaya geldi

Nesli yok olma tehlikesi ile karşı karşıya olan Tazmanya canavarları, 30 asır sonra yeniden Avustralya ana karasında dünyaya geldi.

Geçen yıl ekim ayında 26 yetişkin tazmanya canavarı, Sidney yakınlarında 1000 dönümlük bir sığınağa bırakıldı.

Kontrollü üreme çalışmaları sonrası 3 bin yıl sonra Avustralya ana karasında ilk tazmanya canavarı yavruları dünyaya geldi.

Geçen haftalarda doğan 7 yavru, bir süre daha koruma altında tutulacak, doğaya salınmayacak.

İnsanlar için tehlikeli değiller

Ağırlıkları 8 kilogramı bulan Tazmanya canavarları, insanlar için tehlikeli olarak görülmüyor.



Çıkardıkları tiz sesler nedeniyle bu adı alan türden vahşi doğada 25 bin civarında olduğu tahmin ediliyor.