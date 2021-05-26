Künye
Kıbrıs
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Kanlı kavga mahkemede son buldu
Kanlı kavga mahkemede son buldu
KKTC’ye giriş yaparken suçüstü yakalandı
KKTC’ye giriş yaparken suçüstü yakalandı
Jeneratör Sirkati Zanlılarının Tutukluluğu Uzatıldı
Jeneratör Sirkati Zanlılarının Tutukluluğu Uzatıldı
15 ay hapis cezası
15 ay hapis cezası
Bağıra çağıra çevreye rahatsızlık verdi
Bağıra çağıra çevreye rahatsızlık verdi

Avustralya ana karasında 3 bin yıl sonra tazmanya canavarı dünyaya geldi

Avustralya'da, Sidney yakınlarındaki bir sığınakta 7 sağlıklı tazmanya canavarı dünyaya geldi.

26 Mayıs 2021 Çarşamba 14:36
272 Okunma
Avustralya ana karasında 3 bin yıl sonra tazmanya canavarı dünyaya geldi

Nesli yok olma tehlikesi ile karşı karşıya olan Tazmanya canavarları, 30 asır sonra yeniden Avustralya ana karasında dünyaya geldi.

Geçen yıl ekim ayında 26 yetişkin tazmanya canavarı, Sidney yakınlarında 1000 dönümlük bir sığınağa bırakıldı.

Kontrollü üreme çalışmaları sonrası 3 bin yıl sonra Avustralya ana karasında ilk tazmanya canavarı yavruları dünyaya geldi.

Geçen haftalarda doğan 7 yavru, bir süre daha koruma altında tutulacak, doğaya salınmayacak.

İnsanlar için tehlikeli değiller

Ağırlıkları 8 kilogramı bulan Tazmanya canavarları, insanlar için tehlikeli olarak görülmüyor.

Çıkardıkları tiz sesler nedeniyle bu adı alan türden vahşi doğada 25 bin civarında olduğu tahmin ediliyor.

Anahtar Kelimeler:
Tazmanya CanavarıAvustralya
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
BM: Akdeniz'deki göçmenlerin can kaybından AB de sorumlu
BM: Akdeniz'deki göçmenlerin can kaybından AB de sorumlu
Seyahatler kademeli olarak açılıyor
Seyahatler kademeli olarak açılıyor
İngiliz model Stephanie Dubois, AstraZeneca aşısı olduktan günler sonra hayatını kaybetti
İngiliz model Stephanie Dubois, AstraZeneca aşısı olduktan günler sonra hayatını kaybetti
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim