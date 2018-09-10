Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
91698
ALTIN
248.885
DOLAR
6.4667
STERLİN
8.4254
EURO
7.5047
Dört yıl içinde Londra'dan Paris'e uçan taksi hedefleniyor
Dört yıl içinde Londra'dan Paris'e...
Ölen çocuklarının spermini alıp 'torun sahibi oldular'
Ölen çocuklarının spermini alıp 'torun...
Depresyondan Korunmak İçin Düzenli Hareket Edin
Depresyondan Korunmak İçin Düzenli Hareket...
Bu Öneriler İle Yaşlanmayı Durdurun!
Bu Öneriler İle Yaşlanmayı Durdurun!
Google'dan akıllı saat bekleyenlere kötü haber
Google'dan akıllı saat bekleyenlere kötü...

Avustralya'da altınla kaplı iki dev kaya bulundu, toplam değeri 12 milyon dolar

10 Eylül 2018 Pazartesi 15:53
Avustralya'da altınla kaplı iki dev kaya bulundu, toplam değeri 12 milyon dolar

Batı Avusturalya'da madenciler, değeri toplamda yaklaşık 12 milyon doları bulan, altınla kaplı iki dev kaya bulduklarını açıkladı.

Kanadalı maden şirketi RNC Minerals, büyük olan 95 kiloluk ilk kayanın üzerinde 68 kilodan fazla altın bulundu.

63 kiloluk ikinci kaya ise 45 kilo altınla kaplıydı.

Bir maden mühendisi, Kalgoorlie şehrindeki madende bulunan bu kayaların 'çok nadiren rastlanan' türden olduğunu söyledi.

taş

Avustralyalı maden uzmanı Prof. Sam Spearing, genelde altın parçacıklarının gözle görülemeyecek kadar küçük olduğunu söylüyor.

Ülkedeki madenciler genelde kayalardan ton başına yalnızca 2 gram altın çıkarabiliyor.

RNC Minerals şirketi, daha büyük olan kayayı açık artırmaya çıkaracaklarını açıkladı.

banner22
Anahtar Kelimeler:
Batı AvusturalyaKayaHaber
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Çin'de öğrencilere "yüz milyon pirinç tanesi sayın" ödevi
Çin'de öğrencilere "yüz milyon pirinç tanesi sayın" ödevi
Okul döneminde bademcik iltihaplanmalarına dikkat!
Okul döneminde bademcik iltihaplanmalarına dikkat!
KAÜ Hukuk fakültesi’ne YÖDAK’tan onay
KAÜ Hukuk fakültesi’ne YÖDAK’tan onay

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim