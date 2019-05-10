Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
"Isınmadan ani başlanan spor kalp krizini tetikler"
"Isınmadan ani başlanan spor kalp...
ABD tarihinde bir ilk: Üç güzellik yarışmasında da siyah kadınlar birinci oldu, #MeToo vurgusu yapıldı
ABD tarihinde bir ilk: Üç...
Drone'ları hack'lemek meğer 'çocuk oyuncağı'ymış!
Drone'ları hack'lemek çok kolaymış!
Wi-Fi 6 dönemi resmen başlıyor!
Wi-Fi 6 dönemi resmen başlıyor!
Facebook hikayeleri 'tutmaz' denildi, 500 milyonu devirdi!
Facebook hikayeleri 500 milyonu devirdi!

Avustralya'da bebeklerini vegan besleyen çift yargılanıyor

Avustralya'da bebeklerini doğumundan itibaren vegan besleyen çift yargılanıyor. Şuan tedavi gören 19 aylık bebeğin ise hastaneye ilk getirildiğinde dişleri olmadığı ve ayağa kalkamadığı belirtildi.

10 Mayıs 2019 Cuma 11:22
Avustralya'da bebeklerini vegan besleyen çift yargılanıyor
banner44

Avustralya'nın Sidney kentinde yaşayan 32 ve 35 yaşında olan vegan bir çift, dünyaya gelen üçüncü bebeklerine vegan diyet uyguladı.

Çift, bebeği doğumundan itibaren yulaf ve pirinç ağırlıklı besinler verdi. Bebeklerinin rahatsızlanması üzerine hastaneye gittiklerinde, doktorlar çocuğun yeterli beslenmediğini teşhis edince anne baba hakkında soruşturma başlatıldı. 

Şuan 19 aylık olan bebeğin doğduktan sonra hiç hastaneye götürülmediği ve herhangi bir muayeneden geçmediği öğrenildi.

Sidney mahkemesinde hakim karşısına çıkan çiftin, hastanede bebeğe bakan hemşirenin ve komşuların ifadeleri olayın detaylarını ortaya çıkardı. 

'OBEZ OLABİLİR'

vegan beslenme

© AFP 2019 / STEPHEN LOVEKİN

Çocuklarını vegan yetiştiren ailelere hapis cezası

Çift ile aynı mahallede oturan komşularının 'üçüncü bir çocuklarının doğduğundan bile haberimiz yoktu. Onu hiç görmedik' dedikleri belirtildi. 

Hemşire ise ifadesinde bebeğin 19 aydır temel ihtiyacı olan besinlerden mahrum bırakıldığını belirtti ve "Geldiğinde sadece 5 kiloydu, onu üç aylık bir bebek zannettik" dedi. 

banner41
Bebeğin dişlerinin olmadığını, ayağa kalkamadığını, emekleyemediğini ve motor reflekslerinin gelişmediğini söyleyen hemşire, "Şimdi neredeyse 3 yaşında. Ancak kilosu ve fiziği kontrolden çıktı" şeklinde konuştu ve ekledi: 

"Tedavinin ardından ayağa kalkabiliyor ve 20 kelime biliyor. Ancak vücudu bütün kalorileri sanki daha sonra ihtiyacı olunca kullanacakmış gibi hapsediyor ve hızla kilo alıyor" 

Doktorlar 19 aylık bir bebeğin 8-13 kilo arasında olması, merdiven çıkma, ellerini kullanma ve dans etme gibi motor becerilerine sahip olması gerektiğini belirtiyor.

Ailesi tarafından vegan beslenen bebek

© FOTOĞRAF : DAİLY MAİL

Ailesi tarafından vegan beslenen bebek tedavi görüyor

BEBEK TEK TİP BESLENDİ

Annenin hastane görevlilerine aktardığına göre, bebek tek tip beslendi; Kahvaltıda yulaf, pirinç sütü ve yarım muz, öğlen tost ve fıstık ezmesi, akşam ise tofu, pirinç ve patates yiyordu. 

Hastane raporunda bebeğin kalsiyum, A vitamini, D vitamini, demir, çinko ve B12 gibi önemli eksikliklerinin olduğu belirtildi. 

Yetkililer  bebeğin tedavisinin devam ettiğini belirtirken, anne ve babasının yargılandığı mahkeme ise devam ediyor.

Vegan çift, 'Çocuğun bakımını karşılamama' ve 'ciddi sağlık problemine yol açma' suçlarından yargılanıyor.  

Ayrıca, çiftin diğer iki çocuğunun da devlet tarafından alındığı belirtildi. 

banner22
Son Güncelleme: 10.05.2019 11:31
Anahtar Kelimeler:
VeganAvustralya
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kim’in füze neşesi! Gözünü bile ayırmadan izledi
Kim’in füze neşesi! Gözünü bile ayırmadan izledi
Sosyal medya bu görüntüyü konuşuyor… Küçük çocuğun protez sevinci!
Sosyal medya bu görüntüyü konuşuyor… Küçük çocuğun protez sevinci!
Yunan ve Rum liderler Türkiye'yi AB'ye şikayet etti
Yunan ve Rum liderler Türkiye'yi AB'ye şikayet etti

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim