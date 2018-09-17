Avustralya'da çileklerin içinden çıkan iğneler panik yarattı

İğneli çilek şikayetlerinin ilki, geçtiğimiz hafta Queensland’de süper marketten aldığı çilekleri yedikten sonra mide ağrısıyla hastaneye kaldırılan kişiyle başladı.

Bölgedekiler, çileklerin içinden çıkan iğneleri fotoğraflayarak sosyal medyada paylaştı.

Çilek satışları durduruldu

Hastaneye kaldırılanların sayısı artınca Queensland’deki tüm süper marketler, çilek satışlarını durdurdu.

Queensland’in ardından Viktorya ve Yeni Güney Galler eyaletlerinde de benzer şikayetler skandalın geniş ölçekli bir alana yayıldığına işaret etti.

Sırrı açığa çıkarana 100 bin Avustralya Doları

Avustralyalı yetkililer, çileklere iğne konulmasıyla ilgili herhangi bir bilgiye sahip kişileri, durumu acilen polise bildirmeye çağırdı.

İlk kez Queensland eyaletinde duyulan, çileklere iğne koyan şüphelilerin yakalanmasına yardım edeceklere 100 bin Avustralya Doları (yaklaşık 440 bin TL) ödenecek.

Olayın sorumluları henüz bilinmemekle birlikte, Üreticiler Derneği şüphelinin önceden çilek sektöründe çalışmış ve işinden kızgın ayrılmış biri olabileceği ihtimali üzerinde duruyor.

İğne skandalı çilek fiyatlarını vurdu

Durumun giderek ciddileşmesi üzerine yetkililer, "Bu teşebbüs, sadece Queensland ve diğer bölgelerdeki aileleri etkilemekle kalmıyor, büyük bir endüstri de bu durumdan kötü etkileniyor" açıklamasını yaptı.

Üreticiler Derneği ise, tüketicilere çilekleri ikiye bölerek yeme çağrısında bulunuyor.

Ayrıca iğneli çilek skandalı, çilek fiyatlarında yarı yarıya düşüşe yol açtı. Avustralya’da çilekler üretim maliyetinin altında satılmaya başlandı.

Kaynak: Euronews, BBC