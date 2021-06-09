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Avustralya'da 'Eve girerken ayakkabı çıkartılmalı mı, çıkartılmamalı mı?' anketi

Bazı etnik kökenlilerin evlerine ayakkabılarını çıkartarak, bazılarının ise çıkartmayarak girmesi, bu konuda tartışmalara neden olunca, Avustralya'da 60 bin kişinin katılımıyla anket düzenlendi.

09 Haziran 2021 Çarşamba 11:39
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Avustralya'da 'Eve girerken ayakkabı çıkartılmalı mı, çıkartılmamalı mı?' anketi

Avustralya’da bazı etnik kökenlilerin evlerine ayakkabılarını çıkartarak, bazılarının ise çıkartmayarak girmesi, bu konuda tartışmalara neden oldu.

ABC kanalının haberine göre ülkedeki farklı etnik kökenlere sahip bazı vatandaşların evlere ayakkabısız, bazılarının ise ayakkabıyla girmeyi tercih etmesi üzerine, toplumun genel alışkanlığını görmek için yaklaşık 60 bin kişinin katılımıyla anket düzenlendi.

Ankete göre Avustralya’da doğanların yüzde 24’ü, 10 yıl içinde Avustralya’ya göçenlerin yüzde 38’i, 10 yıldan önce bu ülkeye göç edenlerin yüzde 44’ü misafirlerinden eve girerken ayakkabılarını çıkartmalarını talep etti.

Mart ayında yapılan bir başka ankette ise Avrupa kökenli olmayan Avustralya vatandaşlarının yüzde 74’ünün, misafirlerinden, evlerine girerken ayakkabılarını çıkartmalarını beklediği sonucu çıktı.

'Ayakkabıyı çıkartıp çıkartmamak yetiştirilme tarzına bağlı'

Kanala konuşan Filipinler kökenli Sean soyadlı bir kişi, ayakkabılarını çıkartma alışkanlığının, Filipinler’in başkenti Manila’da yaşadığı evden kalma olduğunu belirterek sokakların evler kadar temiz olmadığını söyledi.

Çin ve Malezya kökenli Ben Çeong da “Dış dünyada bütün bakterileri taşıyorsunuz. Bu bakterileri evinize götürmek istemezsiniz” değerlendirmesini yaptı. Çeong ayrıca, birinin evine girerken ayakkabıyı çıkartmanın saygı ve nezaket gösterisi olduğunu vurguladı.

Hindistan kökenli Zeeta ise babasının eve girerken ayakkabılarını çıkarttığını, annesinin ise çıkartmadığını belirterek kendisinin ise ev sahibinin kurallarına göre hareket ettiğini ifade etti.

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