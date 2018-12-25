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Avustralya'da halk Noel'i plajlarda karşıladı

25 Aralık 2018 Salı 10:43
Avustralya'da halk Noel'i plajlarda karşıladı

Hava sıcaklığının 40 dereceye dayandığı Avustralya'da halk Noel'i plajlarda karşıladı.

Yaz mevsiminin başladığı Avustralya'da halk Noel günü soluğu plajlarda aldı.

Ülkenin diğer sahilleri de benzer görüntülere sahne oldu.

Sidney'de hava sıcaklığı 30 dereceyi aştı.

Plajlara akın edenler Noel tatilini yüzerek, sörf yaparak ve bol bol fotoğraf çekilerek değerlendirdi.

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Ülkenin Adelaide kentinde hava sıcaklığının birkaç gün boyunca 35 derecenin üzerinde olacağı ve önümüzdeki perşembe günü 41 dereceye ulaşacağı duyuruldu.

Canberra'da da hava sıcaklığı 40'lı değerlere dayandı.

Ülkeyi etkisi altına alan yüksek basınç sistemi sebebiyle kuru hava koşulları gözlemleniyor.

Meteorolojiden yapılan açıklamada ülke genelindeki sıcaklıkların mevsim normallerinin 8 ila 10 derece üzerinde seyretmeye devam edeceği belirtildi.

Fotoğraflar: Reuters/AP/AFP/Getty Images

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Anahtar Kelimeler:
AvustralyaNoelHaber
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