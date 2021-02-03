Avustralya'da kabus geri dönüyor: 71 ev yandı

Pazartesi günü Wooroloo bölgesinde çıkan ve devam eden yangınlar için verilen acil durum uyarısı geçerliliğini koruyor.

İtfaiye ve Acil Hizmetler Departmanı, kalabalık bir ekibin yangının söndürülmesi için görev yaptığını açıkladı.

Departman yöneticisi Darren Klemm, bölge sakinlerinin yangına dair yaptıkları planlamaları hayata geçirmelerini, bölgeden ayrılma kararı verenlerin bunu şimdi yapmalarını istedi.

Bölgenin kuzeybatı tarafındaki alevleri kontrol etmenin arazi şartları nedeniyle son derece zor olduğunu söyleyen Klemm, yangın söndürme ekipmanlarının buraya gönderilemediğini belirtti.

Çok sayıda bölge tehdit altında

Yangıların tehdit ettiği bölgeler arasında Vines, Bailup, Ellenbrook, Gidgegannup, Millendon, Walyunga Ulusal Parkı, Upper Swan, Aveley, Avon Valley Milli Parkı, Wundowie, Red Hill, Belhus, Baskerville, Herne Hill, Bullsbrook, Wooroloo ve Brigadoon yer alıyor.

2019-2020 yangınlarında milyonlarca hektar alan yanmıştı

Avustralya'da Eylül 2019’da başlayan ve Mart 2020'ye kadar devam eden eşi görülmemiş ölçekteki orman yangınlarında doğrudan etkilenen 34, duman gibi zararlı etkilerden dolayı da 445 kişi hayatını kaybetmişti.

Ülke tarihine "Kara Yaz" (Black Summer) olarak geçen yangıların yok ettiği 18 milyon hektardan fazla alanda 3 bin 500 ev ve 5 bin 852 bina yanmıştı.

On binlerce koala, yangınlardan etkilenmişti

Avusturalya'daki söz konusu yangınlarda en az 60 bin koalanın öldüğü ya da yaralandığı bildirilmişti.