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Avustralya'da koronavirüs testi skandalı!

Omicron varyantı dünyanın yeni kâbusu haline gelirken, Avustralya'da yaşanan bir skandal ortaya çıktı. Omicron kaynaklı ilk ölümün kayıtlara geçtiği ülkede bir laboratuvarın, test sonucu pozitif çıkan yüzlerce kişiye yanlış sonuç bildirildiği açıklandı.

28 Aralık 2021 Salı 09:31
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Avustralya'da koronavirüs testi skandalı!
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Güney Afrika'da ortaya çıkan ve daha hızlı yayılmasıyla bilinen Omicron varyantı, birçok ülkede ortaya çıkmada başladı. Özellikle Avrupa'da bazı ükeler Omicron kaynaklı ölümler açıklarken, yeni tedbir ve kısıtlamalara da başvurmaya başladı. Omicron kaynaklı ölüm açıklayan ülkelerden biri de Avustralya olurken, ülkede çıkan test skandalı ise adeta "Pes" dedirtti.

YANLIŞ TEST SONUCU VERMİŞLER

Omicron varyantı kaynaklı ilk ölümün kayıtlara geçtiği Avustralya'da bir laboratuvarın yüzlerce kişiye yanlış test sonucu verdiği açıklandı. Sydney kentindeki St. Vincent patoloji laboratuvarı konuyla özür dilerken, bu kişilerle tek tek temas kurulduğunu açıkladı.

POZİTİFLERE NEGATİF TEST SONUCU

Laboratuvardan önceki gün yapılan açıklamada, 400 kişiye pozitif olmalarına rağmen negatif sonuç bildirimi yapıldığı belirtilmişti. Dün ise 995 kişiye test sonuçları henüz netleşmeden negatif olduklarının bildirildiği itirafı geldi. Laboratuvar, hatanın fark edilmesi sonrası ilk 400 kişiye esasında pozitif olduklarının haber verildiğini duyurdu.

Son Güncelleme: 28.12.2021 10:32
Anahtar Kelimeler:
AvustralyaKoronavirüs TestiOmicron Varyantı
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