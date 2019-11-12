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Avustralya'da orman yangınlarında en az 350 koala öldü

12 Kasım 2019 Salı 11:59
Avustralya'da orman yangınlarında en az 350 koala öldü

Avustralya'nın New South Wales eyaletindeki orman yangınlarında bir koruma alanındaki en az 350 koalanın öldüğü açıklandı.

Port Macquarie Koala Hastanesi'den Sue Ashton, Lakes Inn Nature adlı bölgedeki koalaların üçte ikisinin kurtarılamadığını söyledi.

2 bin hektarlık bir alanda 15 ayrı noktada devam eden yangınlar nedeniyle bölgede yaşayanlar tahliye edilmişti.

Kıyılardaki okaliptüs ağaçlarında yaşayan koalalar orman yangınlarının ilk kurbanlarından biri oluyor.

Bu hayvanlar yangınlarda ağaçların tepesine tırmanarak ve yumru haline gelerek kendilerini korumaya çalışıyor.

Yavrularını keselerinde taşıyan ve günlerinin ortalama 18 saatini uyuyarak geçiren koalaların, üzerinde yaşadıkları ağaçların yanması halinde kurtulma şansları olmadığı belirtiliyor.

yangın

'2050'ye kadar nesilleri tükenebilir'

Avustralya'ya özgü hayvanların sayıları son yıllarda hızla azalmaya başladı.

Ülkede doğal ortamlarında 43 bin kadar koalanın yaşadığı tahmin ediliyor.

Koala ölümleri, yaşam alanlarını kaybetmelerine, hastalıklara, köpek saldırılarına ve iklim değişikliğine bağlanıyor.

Uzmanlar, sayılarının bu hızda azalmaya devam etmesi halinde, bu yüzyılın ortasında kadar doğal ortamlarında yaşayan koala nüfusunun tamamen yok olabileceği uyarısında bulunuyor.

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Avustralya
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