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Avustralya'da yüzyılın sel felaketi

Avustralya'nın Yeni Güney Galler eyaletinde şiddetli yağışların yol açtığı seller nedeniyle yaklaşık 18 bin kişinin evlerinden tahliye edildi ve 36 yerleşim yeri "doğal afet bölgesi" ilan edildi. Konuya ilişkin açıklama yapan uzmanlar, bu büyüklükteki bir selin ülkeyi yüz yılda bir vurduğunu açıkladı.

22 Mart 2021 Pazartesi 13:37
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Avustralya'da yüzyılın sel felaketi

Avustralya'nın Yeni Güney Galler eyaletinde şiddetli yağışların yol açtığı seller nedeniyle yaklaşık 18 bin kişinin evlerinden tahliye edildiği bildirildi.

Yetkililer, selin etkili olduğu kasabalarda mahsur kalan yüzlerce kişinin kurtarıldığını açıkladı.

Yeni Güney Galler eyaletinde şiddetli yağışların ardından görülen seller nedeniyle yaklaşık 18 bin kişi evlerinden tahliye edildi.

54 BİN KİŞİ DAHA YERİNDEN OLABİLİR

Avustralya Meteoroloji Dairesi, şiddetli yağışların çarşamba gününe kadar devam edeceği tahmininde bulunurken bölgede yaklaşık 54 bin kişinin daha yerinden olabileceği belirtiliyor.
Seller nedeniyle çok sayıda ev sular altında kalırken, bazı evlerde büyük çaplı hasarlar meydana geldiği bilgisi paylaşıldı.

38 YER DOĞAL AFET BÖLGESİ İLAN EDİLDİ

Başbakan Scott Morrison, afete ilişkin Parlamentoda yaptığı konuşmada, eyaletin kuzeyinde 35 yerleşim yerinde mahsur kalan yüzlerce kişinin kurtarıldığını, afette can kaybı olmadığını ancak temelleri zayıflayan binalar, yollar, ağaçlar ve elektrik hatlarıyla yükselen su seviyelerinin risk teşkil ettiğini söyledi.

Yeni Güney Galler Eyaleti Başbakanı Gladys Berejiklian ise eyalet genelinde 38 yerleşim yerinin "doğal afet bölgesi" ilan edildiğini duyurdu. Berejiklian, ayrıca ülkede sel felaketinin yüzyılda bir görülebilecek büyüklükte olduğuna dikkat çekti.

Sidney'in batısındaki bazı nehirlerdeki su seviyelerinin de rekor seviyelere ulaştığı yağışların devam etmesi durumunda, bölgedeki diğer nehirlerde de su seviyelerinin yükseleceği uyarısı yapıldı.

ÇİFTÇİLERDEN AMANSIZ MÜCADELE

 Çiftçiler, News South Wales'teki şiddetli yağmur ve sellerin ardından hayvanlarını kurtarmak için zamana karşı yarıştı. 

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