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Avustralya devleti çocuklardan özür dileyecek

Avustralya’da devlet cinsel istismara uğrayan çocuklardan özür dileyecek...

13 Haziran 2018 Çarşamba 13:32
Avustralya devleti çocuklardan özür dileyecek

Avustralya Başbakanı Malcolm Turnbull, on binlerce çocuğun kiliseler, okullar ve devlet kurumlarında cinsel istismara uğramasıyla ilgili olarak mağdur ve ailelerinden özür dileneceğini söyledi.

ABC internet sitesinde yer alan habere göre Turnbull, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Avustralya’da çocuklara yönelik cinsel istismarları araştıran Kraliyet Komisyonunun geçen yıl yayınladığı raporla ortaya çıkan kilise, okul ve devlet kurumlarında on binlerce çocuğun cinsel istismara uğramasıyla ilgili olarak hükümetin özür dileyeceğini kaydetti.

Turnbull, "Şoke edici gerçekleri ortaya çıkardık. Şimdi yaşananlardan etkilenen binlerce insanın kırılan onurlarını tamir etmek için elimizden gelen her şeyi yapmalıyız." dedi.

Eski Başbakan Julia Gillard’ın talimatıyla 2012'de kurulan Kraliyet Komisyonu, beş yıllık araştırmasını içeren raporunu geçen yıl sonunda yayımlamıştı. Beş yıl boyunca 8 binden fazla cinsel taciz mağdurunu dinleyen, 42 bin kişiyle telefonla görüşen ve binlerce kişinin şikayetini değerlendiren kurumun raporuna göre, aralarında kilise, okul, spor kulübü ve devlet kuruluşlarının da yer aldığı 4 bin kurumda on binlerce çocuk cinsel istismara uğradı. 

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Raporda, "Avustralya’daki kurumlarda on binlerce çocuk cinsel istismara uğradı ancak tam rakamı asla bilemeyeceğiz. Bu bir çürük elma meselesi değil. Toplumun büyük kurumları ciddi şekilde başarısız oldu. Rakam ne olursa olsun, en güvenilir kurumlarımızın çoğunda nesiller üzerinde yapılan ulusal bir trajedidir." ifadeleri yer aldı. 

Çocuk istismarlarında faillerin çoğunlukla din adamları ve öğretmenler olduğuna yer verilen rapora göre, çocuklara yönelik tacizlerin yapıldığı kurumların başında yüzde 62 ile Katolik kiliseleri geldi. 

Raporda, Katolik kiliselerindeki evlenme yasağının gözden geçirilmesi tavsiye edildi.

Çocuk istismarının önlenebilmesi için 400'den fazla öneriye yer verilen raporda, çocuklara yönelik cinsel istismarların önüne geçecek bir ulusal strateji geliştirilmesi, çocuk güvenliği için bakanlık kurulması, ana okullarından itibaren istismarın ne olduğu bilgisinin verilmesi ve görevlilere istismarları rapor etme mecburiyetinin getirilmesi önerileri yer aldı. 

Avustralya Katolik Piskopos Konferansı Başkanı Başpiskopos Denis Hart, yaptığı açıklamada, mağdurlardan özür dileyerek önerileri dikkate alacaklarını ve piskoposların evlenme yasağı konusundaki önerileri Vatikan'a ileteceklerini kaydetmişti.

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