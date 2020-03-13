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Avustralya İçişleri Bakanı Dutton koronavirüse yakalandı

Dutton, kendisine yapılan koronavirüs (Covid-19) testinin pozitif sonuçlandığını açıkladı.

13 Mart 2020 Cuma 10:06
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Avustralya İçişleri Bakanı Dutton koronavirüse yakalandı

Avustralya İçişleri Bakanı Peter Dutton, kendisine yapılan koronavirüs (Covid-19) testinin pozitif sonuçlandığını açıkladı.

Bakanlık ofisinden açıklama yapan Dutton, "Bu sabah ateş ve boğaz ağrısı ile uyandım. Queensland Sağlık Bakanlığı ile iletişime geçtim; bana koronavirüs testi yapıldı. Öğleden sonra ise test sonucumun pozitif olduğu bildirildi." ifadelerini kullandı.

Dutton ayrıca, şu an için iyi olduğunu, vakti gelince durumuyla ilgili bilgi paylaşacağını belirtti.

Avustralya'da şu ana kadar 128 kişide koronavirüs tespit edildiği bildirilmişti. 

Anahtar Kelimeler:
Peter DuttonKoronavirüs
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