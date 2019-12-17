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Avustralya polisi şehit diplomatlar için harekete geçti! 1 milyon dolar ödül verilecek

Avustralya Polisi, 39 yıl önce Türkiye'nin Sydney Başkonsolosu Şarık Arıyak ve Ataşe Engin Sever'in şehit edilmesine ilişkin dosyanın yeniden açıldığını duyurdu. Arıyak ve Sever’in katil veya katillerinin yakalanmasını sağlayacak bilgiye 1 milyon Avustralya doları ödül verilecek.

17 Aralık 2019 Salı 10:30
Avustralya polisi şehit diplomatlar için harekete geçti! 1 milyon dolar ödül verilecek

Arıyak ve Sever'in görevleri başında şehit edilişlerinin 39'uncu yıl dönümünde saldırının düzenlendiği Sydney Başkonsolosluğu rezidansının önünde anma töreni düzenlendi. Anma töreninde yapılan konuşmalarda Arıyak ve Sever'in hayatını kaybettiği saldırının Avustralya topraklarında yaşanan ilk terör saldırısı olduğu hatırlatılarak, ülkenin çok kültürlü yapısında bu tür eylemlere yer olmadığı vurgulandı.

Güney Galler Eyaleti (NSW) Emniyet Müdür Yardımcısı Mark Walton, törenin ardından düzenlediği basın toplantısında, şehit diplomatların katillerini yakalamak için NSW Emniyeti'ne bağlı Terörle Mücadele Birimi bünyesinde özel bir ekip kurulduğunu açıkladı.

NSW Emniyet Müdür Yardımcısı Mark Walton.

Soruşturmanın Sydney'deki Ortak Terörle Mücadele Ekibi tarafından yeniden ele alınacağını belirten Walton, “Bilgiye verilecek ödül 250 bin dolardan 1 milyon dolara (yaklaşık 4 milyon TL) çıkarıldı. Sarık Arıyak ve Engin Sever’in suikastı, NSW’de uluslararası ve siyasi olarak gerçekleşen ilk cinayetti. Hala suikastın planlanması ve yapılması hakkındaki bilgisi olan ve bu cinayetleri işleyen motosikletteki adamların kimliğinden haberdar kişilerin olduğundan şüpheleniyoruz” ifadelerini kullandı.

‘GERÇEĞİN ORTAYA ÇIKMA ZAMANI GELDİ’

Babasının ölümünün ardından cinayetin çözülmesine katkıda bulunmak üzere Sydney'e ilk kez gelen Çağla Arıyak'a teşekkür ettiklerini vurgulayan Walton, “Arıyak ve Sever’in aileleri cinayetin suçlusunu bilmeden 40 sene yaşadı. Umarım bu ödül ve bugün konuya gösterdiğimiz ilgi bu cinayetlerin çözülmesinde bize yardımcı olacaktır. Bugün 39 yıl oldu, artık gerçeğin açığa çıkmasının vakti geldi” diye konuştu.

‘UNUTULMAMALARI MUAZZAM BİR ŞEY’

Terör saldırı yaşandığında henüz 8 yaşında olan ve saldırı anını gören şehit Başkonsolosun kızı Çağla Arıyak, 39 yıl sonra teröristlerin yakalanması için başlatılan çabalardan mutlu olduğunu söyledi.

Aradan geçen yıllara rağmen hem Türklerin hem de Avustralyalıların olayın yaşandığı yere toplanıp anma töreni yapmasının başka ülkelerde görülen bir şey olmadığını hatırlatan Çağla, “39 yıl sonra bunun hala yapılıyor olması muazzam, çok müthiş bir şey. İnsan çok duygulanıyor. Çok onur duyuyorum” dedi.

‘SONUÇ ALINMASINI UMUYORUZ’

Avustralya makamlarının teröristlerin yakalanması için aldıkları karardan memnun olduklarını belirten ve şehitlerin huzur içinde yatması için faillerin bulunması temennisinde bulunan Türkiye’nin Kanberra Büyükelçisi Korhan Karakoç, “Elimizde bu konuda zamanında toplanmış bazı bilgi ve belgeler vardı. Şimdi Avustralya polisinin yeni taktikler, yeni tekniklerle bu bilgi ve belgeler üzerinden sonuç almasını umuyoruz” dedi.

Şehit Arıyak ve Sever, 17 Aralık 1980 sabahı işe gitmek üzere Başkonsolosun konutundan ayrıldıkları sırada eşi Demet ve kızı Çağla Arıyak'ın gözleri önünde ASALA tarafından hedef alınmıştı. Sabah saat 09.45 sularında motosikletli ve yüzleri beyaz kaskla kaplı teröristlerin saldırısı sonucunda Başkonsolos olay yerinde, Güvenlik Ataşesi Sever ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

Saldırının ardından Avustralya Associated Press'i arayan bir kadın, cinayetlerin Sözde Ermeni Soykırımı Adalet Komandoları (JCAG) tarafından
işlendiğini bildirmişti. (AA)

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Avustralya
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