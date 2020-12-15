Avustralya sahillerini deniz köpüğü kapladı

Avustralya’nın doğu kıyısı, hafta sonundan bu yana fırtınalı havanın etkisinde. Fırtına nedeniyle denizdeki organik maddeler, deniz köpüğü dalgası oluşturdu.
Ülkenin Queensland eyaletindeki sahillere koşan halk, köpükler arasında yüzmeye çalıştı.
Avustralya’nın doğu kıyılarında yaşamı etkileyen fırtınada, bazı plajlar deniz köpüğüyle kaplandı. Halk, nadir ortaya çıkan bu olayı görüntülemek için sahillere akın etti.
Avustralya’nın doğu kıyısı, hafta sonundan bu yana fırtınalı havanın etkisinde. Fırtına nedeniyle denizdeki organik maddeler, deniz köpüğü dalgası oluşturdu.
Ülkenin Queensland eyaletindeki sahillere koşan halk, köpükler arasında yüzmeye çalıştı.