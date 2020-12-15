Künye
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Uyuşturucu zanlıları cezaevine gönderildi
Uyuşturucu zanlıları cezaevine gönderildi
Cinsel saldırı zanlısı suçunu itiraf etti
Cinsel saldırı zanlısı suçunu itiraf...
4 gün daha poliste tutuklu kalacak
4 gün daha poliste tutuklu...
15 yıl hapis cezası
15 yıl hapis cezası
Mahkemeye duruşma için gelen tutuklulara uyuşturucu vermek isterken yakalandılar
Mahkemeye duruşma için gelen tutuklulara...
Flaş Haber
5'i yerel 8 pozitif vaka!
Kapat

Avustralya sahillerini deniz köpüğü kapladı

Avustralya’nın doğu kıyılarında yaşamı etkileyen fırtınada, bazı plajlar deniz köpüğüyle kaplandı. Halk, nadir ortaya çıkan bu olayı görüntülemek için sahillere akın etti.

15 Aralık 2020 Salı 14:15
493 Okunma
Avustralya sahillerini deniz köpüğü kapladı

Avustralya’nın doğu kıyısı, hafta sonundan bu yana fırtınalı havanın etkisinde. Fırtına nedeniyle denizdeki organik maddeler, deniz köpüğü dalgası oluşturdu.

Ülkenin Queensland eyaletindeki sahillere koşan halk, köpükler arasında yüzmeye çalıştı.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Almanya, koronavirüs aşısına Noel'den önce onay bekliyor
Almanya, koronavirüs aşısına Noel'den önce onay bekliyor
Noel Baba kıyafetiyle gittiği bakımevinde 118 kişiye COVID-19 bulaştırdı
Noel Baba kıyafetiyle gittiği bakımevinde 118 kişiye COVID-19 bulaştırdı
Brexit, İngiltere ile Fransa arasında balıkçılık krizini yeniden alevlendirdi
Brexit, İngiltere ile Fransa arasında balıkçılık krizini yeniden alevlendirdi
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim