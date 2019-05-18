Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Antioksidan deposu! Bağışıklığı da güçlendiriyor
Antioksidan deposu! Bağışıklığı da güçlendiriyor
Nokia 4.2 tanıtıldı!
Nokia 4.2 tanıtıldı!
Logitech'ten oyunculara kablosuz fare
Logitech'ten oyunculara özel fare
Fortnite 9. sezon başladı!
Fortnite 9. sezon başladı!
"Isınmadan ani başlanan spor kalp krizini tetikler"
"Isınmadan ani başlanan spor kalp...

Avustralya sandık başında

18 Mayıs 2019 Cumartesi 10:32
Avustralya sandık başında
banner44

Avustralya’daki genel seçimlerde 16 milyon 424 bin 248 kayıtlı seçmen ülkeyi gelecek üç yıl boyunca yönetecek 46. hükümeti belirlemek üzere sandık başına gitti.

Avustralya Seçim Komisyonu tarafından belirlenen oy kullanma merkezlerine akın eden Avustralyalı seçmenler, Temsilciler Meclisi ve Senato üyelerini belirlemek için oy kullanıyor.

Her üç yılda bir tekrarlanan Avustralya’daki genel seçimlerin, 6 yıldır iktidarda bulunan Liberal-Ulusal parti koalisyon hükümeti ile son kamuoyu yoklamalarında 2 puan önde görünen İşçi Partisi arasında geçmesi bekleniyor.

İktidar kanadı seçim kampanyasında ekonomi, daha fazla göç alınmaması, sınır güvenliği gibi konularda seçmenlerden oy talep ederken, muhalefet iklim değişikliği, düşük ücretler, sosyal yardımlar ve sağlık hizmetlerindeki gecikmeleri gündeme taşıyarak Avustralyalılardan destek talep etti.

banner41
AVUSTRALYALI TÜRKLER DE SANDIK BAŞINA GİTTİ

Melbourne’un Broadmeadows semtinde yoğun olarak yaşayan ve oylarını kullanmak üzere sandıkların kurulduğu merkezlere gelen Avustralyalı Türk seçmenlerden Ali Kuzucu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ‘‘Hayırlı uğurlu olsun, vatandaşlık görevimiz yaptık, her şeyin hayırlısını temenni ediyoruz.’’ dedi.

Kullandıkları oyun hem Müslümanlara hem de Hristiyanlara hayırlı olması dileğinde bulunan Hazine Bozkurt ise ‘‘Bugün vatanımıza, milletimize, yaşadığımız ülkeye, Avustralya’ya hakkımızda hayırlısını versin Allah’ım, bütün İslam alemine Hristiyanlara da hayırlısını versin.’’ ifadelerini kulandı.

Ülkenin geleceğine katkıda bulunmak için sandığa giden Türk seçmenlerden Sedat Güçler, ‘‘Avustralya’nın seçimine katıldık, oyumuzu da verdik hayırlı uğurlu olsun.’’ diye konuştu.

Sabahın erken saatlerinden itibaren sandık başına giden Avustralyalılar seçimde, ülkedeki seçim kurallarına göre 151 sandalyeli Temsilciler Meclisi üyelerinin tamamını, 76 sandalyeli Senato üyelerinin ise 40’ını belirlemek üzere oy kullanıyor.

banner22
Anahtar Kelimeler:
AvustralyaSandıkSeçimHaber
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Pakistan'da AIDS skandalı
Pakistan'da AIDS skandalı
Mali'deki sellerde ölü sayısı 28'e yükseldi
Mali'deki sellerde ölü sayısı 28'e yükseldi
Endonezya'da 5,6 büyüklüğünde deprem
Endonezya'da 5,6 büyüklüğünde deprem

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim