Avustralya: "Ülkede büyük bir terör saldırısı kaçınılmaz"

Avustralya'da üst düzey bir terörle mücadele yetkilisi vatandaşlara ‘terör tehdidi' altında yaşamayı öğrenmeleri gerektiğini söyleyerek, ülkede büyük bir saldırının kaçınılmaz olduğunu dile getirdi.

New South Wales eyaletinde terörle mücadele şube müdürü asistanı olarak görev yapan 37 yaşındaki Mark Murdoch, "Bunu söylemek hoşuma gitmiyor ama bu (terör saldırısı) olacak, kaçınılmaz" dedi.

Murdoch sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yapılan onca şeye ve güvenlik güçleriyle istihbarat yetkililerinin çıkardığı iyi işe rağmen, toplumda gereksiz bir korku yaratmayı istemesek de, bu olacak."

Güvenlik birimlerinin sosyal medya üzerindeki ‘radikalleşmenin' önüne geçemediğini belirten Murdoch, küçük gruplar veya bireyler tarafından düzenlenebilecek potansiyel ‘yalnız kurt saldırılarını' tespit etmekte zorlandıklarını söyledi.

Geçen ay Avustralya Başbakanı Malcolm Turnbull, ülkedeki terör saldırısı riskini azaltmak için bir plan hazırlamıştı.

Söz konusu planın içinde, bir araçla düzenlenen saldırıları engellemek adına halka açık alanlara bariyer yerleştirmek de bulunuyor.