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Avustralya'yı sert rüzgar ve aşırı sıcaklar nedeniyle 'zor' bir gün bekliyor

Eylül ayından bu yana devam eden yangınlarla mücadele eden Avustralya'da bugün yüksek sıcaklık ve sert rüzgar bekleniyor.

10 Ocak 2020 Cuma 11:50
Avustralya'yı sert rüzgar ve aşırı sıcaklar nedeniyle 'zor' bir gün bekliyor

Avustralya Başbakanı Scott Morrison Cuma gününün "Doğu'daki eyaletler için zor bir gün olabileceğini" söyledi.

Eyaletin bazı bölgelerinde hava sıcaklığının 40 dereceye çıkması bekleniyor. Eyalet itfaiyesine "çok yüksek yangın uyarısı" gönderildi.Yetkililer Victoria eyaletinin yangınlardan etkilenen bölgelerinde yaşayanlara "evlerini terk etmeleri", aksi takdirde mahsur kalma ve hayatlarını tehlikeye atma riskini almaları uyarısını yaptı.

Kırsal alanda çıkan ve büyük bir alana yayılan yangınlarda 4 ayda 10.3 milyon hektar (103.000 kilometrekare) alan zarar gördü, en az 27 kişi ve yaklaşık 500 milyon hayvan hayatını kaybetti.

Sadece yılbaşından bu yana 1000'den fazla ev kullanılamaz hale geldi.

Başbakan Morrison son olarak "Bu krizin ve afetin sonuna henüz çok uzağız" açıklamasını yapmış ve New South Wales eyaleti kıyılarında, tahliyeler için iki gemi beklettiklerini belirtmişti.

Morrison yangınlara geç ve yetersiz müdahale ettiği gerekçesiyle yoğun biçimde eleştiriliyor.

New South Wales ve Victoria eyaleti sınırında halen 100'den fazla noktada yangınlar sürüyor.

New South Wales eyaleti hükümeti yangınlardan zarar gören yerleşim birimlerinin yeniden inşası için 1 milyar Avustralya doları (690 milyon Amerikan doları) ayırdıklarını duyurdu.

Merkezi hükümet de 2 milyar Avustralya doları yardımda bulunacağını açıklamıştı.

Anahtar Kelimeler:
Avustralya
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