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Avustralya’da bir aile 2 metrelik kangurunun saldırısında yaralandı

Avustralya'nın Queensland eyaletinde doğal yaşamı ve hayvanları korumak için çalışan bir aile, yaklaşık 2 metre boyundaki bir kangurunun saldırısına uğradı.

15 Ekim 2018 Pazartesi 11:03
Avustralya’da bir aile 2 metrelik kangurunun saldırısında yaralandı

Kendilerine ait bir arazide hayvanların bakımını yapan 64 yaşındaki Linda Smith, uğradığı kanguru saldırısı sonucu göğsünden yaralandı.

Smith ve eşi Jim, Queensland'de kuraklık nedeniyle aç kalan kanguruları beslerken, yaklaşık 1.82 metre boyundaki bir kanguru üzerlerine yürüdü. Çift ve oğulları, süpürge ve kürekle kanguruyu durdurmaya çalıştı.

Acil servis ekipleri bölgeye ulaşana kadar kanguru çalılıklara doğru kaçıp kayboldu.

Hastaneden The Brisbane Times gazetesine konuşan Linda Smith, kuraklık nedeniyle aç kalan yaklaşık 30 kangurunun beslenmek için her gece çiftliklerine geldiğini, kangurulara saman ve tahıl verdiklerini söyledi.

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Anahtar Kelimeler:
AvustralyaKanguruSaldırıAileHaber
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