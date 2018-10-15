Avustralya’da bir aile 2 metrelik kangurunun saldırısında yaralandı

Kendilerine ait bir arazide hayvanların bakımını yapan 64 yaşındaki Linda Smith, uğradığı kanguru saldırısı sonucu göğsünden yaralandı.

Smith ve eşi Jim, Queensland'de kuraklık nedeniyle aç kalan kanguruları beslerken, yaklaşık 1.82 metre boyundaki bir kanguru üzerlerine yürüdü. Çift ve oğulları, süpürge ve kürekle kanguruyu durdurmaya çalıştı.

Acil servis ekipleri bölgeye ulaşana kadar kanguru çalılıklara doğru kaçıp kayboldu.

Hastaneden The Brisbane Times gazetesine konuşan Linda Smith, kuraklık nedeniyle aç kalan yaklaşık 30 kangurunun beslenmek için her gece çiftliklerine geldiğini, kangurulara saman ve tahıl verdiklerini söyledi.