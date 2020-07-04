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Avustralya’da köpek balığı saldırısı: 1 ölü

Avustralya’nın Queensland eyaletinde köpek balığının saldırısına uğrayan 20 yaşındaki erkek dalgıcın hayatını kaybettiği bildirildi.

04 Temmuz 2020 Cumartesi 15:30
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Avustralya’da köpek balığı saldırısı: 1 ölü

Avustralya Kanal 7’de yer alan habere göre, Queensland eyaletinin Fraser Adası’nda tüplü dalış yapan genç dalgıç köpek balığının saldırısına uğradı.

Bacaklarından yaralanan genç dalgıca helikopterle olay yerine ulaşan Queensland Ambulans Servisinden sağlık görevlileri acil müdahalede bulundu ancak aşırı kan kaybı nedeniyle genç kurtarılmadı.

İsmi açıklanmayan genç, bir yıl içinde Fraser Adası’nda köpek balığı saldırısında ölen ikinci kişi oldu.

Bölgede yaptığı çalışmadan dönen Queensland Parklar ve Yaban Hayatı Koruma görevlisi 23 yaşındaki Zachary Robba, 21 Nisan 2020’de aynı bölgede köpek balığının saldırısına uğrayarak hayatını kaybetmişti. 

Anahtar Kelimeler:
AvustralyaKöpek Balığı Saldırısı
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