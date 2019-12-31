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Avustralya’da orman yangınları durdurulamıyor

Avustralya aylardır orman yangınlarıyla mücadele ediyor. Ülke genelinde 4 milyon hektardan fazla alan küle döndü. Victoria eyaletindeki kurtarma çalışmaları teknelerle sürdürülürken, alevler gökyüzünü kızıla boyadı.

31 Aralık 2019 Salı 10:14
Avustralya’da orman yangınları durdurulamıyor

Avustralya cayır cayır yanıyor. Yeni Güney Galler bölgesinde yangının etkisi azalmasına rağmen, 1 gönüllü itfaiyeci hayatını kaybetti, 2 itfaiye eri hastaneye kaldırıldı.

Yangın, Victoria ve Tazmanya bölgelerinde etkisini artırırken, binlerce insan da yangın bölgelerinde mahsur kaldı.

Kıyı kasabası Mallacoota’da turistler teknelerle güvenli bölgelere taşındı. Taşıma sırasında kameralara, alevlerin etkisiyle gökyüzünde oluşan kızıllık yansıdı.

Doğal yaşam alanları küle dönen hayvanları kurtarma çalışmaları da tüm hızıyla sürüyor. Yangından kaçarak kurtulan hayvanlara gönüllüler sahip çıkıyor.

Yeni Güney Galler eyaletine bağlı Sydney kenti dışında, yılbaşı kutlamalarında yaşanabilecek yangın riski nedeniyle havai fişek kullanımı yasaklandı.

Yeni Güney Galler’de kasım ayında olağanüstü hal ilan edilmiş ve yangına yol açabilecek tüm etkinlikler yasaklanmıştı.

Düzenlediği görkemli gösteriler nedeniyle yeni yıl kutlamalarının sembolü haline gelen Sydney’de, geçen yıl 8,5 ton havai fişek kullanılmış ve gösterileri 1,5 milyondan fazla kişi yerinde izlemişti.

(BRT/REUTERS)

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