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Avustralya’da silahlı saldırı: Çok sayıda ölü var

Avustralya'nın kuzeyindeki Darwin kentinde bir otelde silahlı saldırı düzenlendi. Bölgeden gelen ilk haberlere göre; en az dört kişi hayatını kaybetti.

04 Haziran 2019 Salı 15:01
Avustralya’da silahlı saldırı: Çok sayıda ölü var
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Tanıklar, silahlı bir erkeğin, kendin banliyösünde bulunan otele girip bazı odalara ateş açtı, sonrasında olay yerinden kaçtı.

Yerel saatle 18.00’den kısa süre önce meydana gelen olayın ardından polis bir saat içinde saldırganı yakaladı.

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Güvenlik güçleri, saldırganın yalnız hareket ettiğini düşünüyor ve başka bir şüpheli aramıyor.

Polis Şefi Lee Morgan, ölüm haberlerini teyit ederken, iki kişinin de yaralandığını duyurdu.

Leah Potter adlı bir görgü tanığı ABC News’e yaptığı açıklamada, Palms Oteli’nde bir kadının bacaklarından vurulduğunu söyledi.

John Rose adlı bir başka tanık ise, saldırganın kısa namlulu bir tüfekle otele girdiğini anlattı. Rose, “Her odaya ateş açtı ve birini arayarak her odaya girdi, sonrasında birden dışarı çıktı ve pikabına atlayarak hızla uzaklaştı” dedi.

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