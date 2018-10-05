Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
93986
ALTIN
238.712
DOLAR
6.1633
STERLİN
8.0555
EURO
7.0866
Gök bilimciler Güneş Sistemi dışında uydu keşfetti
Güneş Sistemi dışında uydu keşfedildi
Facebook'a veri ihlali soruşturması
Facebook'a veri ihlali soruşturması
Plüton'un milyarlarca mil ötesinde yeni bir cisim keşfedildi
Yeni bir cisim keşfedildi
Nokia'nın Yeni Amiral Gemisinin İsmi Belli Oldu
Nokia'nın Yeni Amiral Gemisi
Ekvador'da yeni sinek kuşu türü bulundu
Yeni sinek kuşu türü bulundu

Avustralya’da uçak düştü

05 Ekim 2018 Cuma 10:07
Avustralya’da uçak düştü

Avustralya’nın Queensland eyaletine bağlı Port Douglas kenti yakınında düşen küçük bir uçağın 66 yaşındaki pilotu yaşamını yitirdi.

Avustralya’da Queensland Polis Servisinden (QPS) yapılan açıklamaya göre, içinde sadece pilotun bulunduğu ultra hafif olarak tanımlanan küçük uçak, Port Douglas kentinin güneyindeki Kaptan Cook Otoyolu yakınında henüz belirlenemeyen bir nedenle düştü.

Kazada, kimliği açıklanmayan 66 yaşındaki pilot olay yerinde yaşamını yitirdi.

Avustralya Taşımacılık Güvenliği Bürosunca kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(AA)

banner22
Anahtar Kelimeler:
AvustralyaUçakHaber
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kırmızı etten fazla protein içeren hamam böcekli ekmek
Kırmızı etten fazla protein içeren hamam böcekli ekmek
2 yaşındaki çocuk babasının kombine bilet için biriktirdiği 1060 doları evrak imha makinesinde doğradı
2 yaşındaki çocuk babasının kombine bilet için biriktirdiği 1060 doları evrak imha makinesinde doğradı
Havada durdu şahitleri var! Bu fotoğraf uzay istasyonundan
Havada durdu şahitleri var! Bu fotoğraf uzay istasyonundan

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim