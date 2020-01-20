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Avustralya’yı bu kez de kum fırtınası, dolu ve ani sel vurdu

Aylardır orman yangınlarıyla mücadele eden Avustralya’yı bu kez de kum fırtınası, dolu ve ani sel vurdu.

20 Ocak 2020 Pazartesi 15:55
Avustralya’yı bu kez de kum fırtınası, dolu ve ani sel vurdu

Avustralya’nın özellikle güneydoğusunda eylül ayından bu yana devam eden orman yangınları henüz tam anlamıyla kontrol altına alınamamışken, yetkililer bu kez de aşırı iklim olaylarıyla mücadele ediyor. Ülkenin çeşitli bölgelerinde dolu şeklindeki şiddetli yağış sele neden olurken, bazı bölgelerde de kum fırtınası yaşandı.

İki kişi yaralandı, elektrik kesintileri yaşandı

Canberra’da ceviz büyüklüğündeki dolu yağışı kamu binalarına, işyerlerine, evlere ve arabalara zarar verirken; pek çok yerde ağaçlar devrildi ve bazı bölgelerde elektrik kesintilerine neden oldu. Yağış sonrası yaşanan selde iki kişinin yaralandığı belirtildi.

Meteoroloji yetkilileri dolu ve fırtınaya ‘süper hücre’ oluşumunun neden olduğunu duyurdu. Aşırı sıcaklardan sonra meydana gelen buharlaşmanın, rüzgârla hızlı ve yoğun bir şekilde yükselip aşırı yağış ve fırtınaya sebep olduğu belirtiliyor.

Dolu yağışı Melbourne’de de etkili oldu, ayrıca Brisbane ve Gold Coast’ta da aşılmışın dışındaki fırtına sellere yol açtı.

Kum fırtınası güneşi kapattı

Canberra’da bunlar yaşanırken ülkenin batısındaki Dubbo kenti ve çevresinde ise saatte 107 kilometre hıza ulaşan kum fırtınası görüldü. 300 kilometrelik bir alanda etkili olan fırtına, bölgede güneşi kapatarak yaşamı olumsuz etkiledi.

Anahtar Kelimeler:
Avustralya
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