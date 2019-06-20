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Avusturya'da 71 göçmenin ölümüne neden olan insan kaçakçılarına ömür boyu hapis

Avusturya’da 2015 yılında 71 göçmenin hava geçirmez soğutucu TIR kasasında havasızlıktan boğularak ölmesine neden olan 4 insan kaçakçısına ömür boyu hapis cezası verildi.

20 Haziran 2019 Perşembe 12:00
Avusturya'da 71 göçmenin ölümüne neden olan insan kaçakçılarına ömür boyu hapis

Macaristan Mahkemesi, Avusturya'da bir otobanda terk edilmiş halde hava geçirmez soğutucu TIR kasasında bulunan 71 göçmenin havasızlıktan boğularak ölümüne neden olan 4 insan kaçakçısına ömür boyu hapis cezası verdi. Kasten adam öldürme suçu kapsamında hüküm giyen 4 insan kaçakçısının 3’ünün Bulgar, 1’inin Afgan olduğu açıklandı. 

Avusturya’da 2015 yılında aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 71 ceset terk edilmiş bir TIR kasasının içerisinde bulunmuştu. Çürüme noktasına gelen 59 erkek, 8 kadın ve 4 çocuğun cesedinin çıkarılabilmesi için soğutma işlemi yapılmıştı.

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AvusturyaGöçmenİnsanKaçakçısınaömürBoyuHapis
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