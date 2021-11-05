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Avusturya'da aşı yaptırmayanlar restoran, kuaför ve otellere giremeyecek

Avusturya'da 8 Kasım'dan itibaren kafe, restoran, kişisel bakım merkezleri, otel ve hastanelere, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı yaptırmış ya da hastalığı geçirmiş kişilerin girişine izin verilecek.

05 Kasım 2021 Cuma 23:07
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Avusturya'da aşı yaptırmayanlar restoran, kuaför ve otellere giremeyecek
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Başbakan Alexander Schallenberg, ülkede artan vaka sayıları nedeniyle yeni önlemleri görüşmek üzere Sağlık Bakanı Wolfgang Mückstein, eyalet başkanları ve uzmanlarla yaptığı görüşmenin ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Başbakan Schallenberg, birçok Avrupa ülkesinde olduğu gibi Avusturya’da da salgına ilişkin durumun çok ciddi olduğunu ve yoğun bakımdaki hasta sayısının beklenilenden hızlı yükseldiğini kaydetti.

Avusturya genelinde 8 Kasım'dan itibaren yeme içme mekanları, kişisel bakım merkezleri, otel ve hastane gibi kapalı alanlarda aşı ve iyileşmiş olma şartının aranacağını belirten Schallenberg, 25 kişinin üzerindeki toplantılar için de söz konusu iki koşulun geçerli olacağını duyurdu.

"DAHA FAZLA KİŞİ AŞI YAPTIRMALI" VURGUSU

Schallenberg, salgına karşı tek koruma önleminin aşı olduğunu dile getirerek, yeni düzenlemeyle aşıya ilgiyi artırmanın ve daha fazla kişinin aşı yaptırmasını sağlamanın hedeflendiğini ifade etti.

Yeni düzenleme için 4 haftalık bir geçiş sürecinin de öngörüldüğünü belirten Schallenberg, bu süre zarfında ilk aşısını olmuş ve PCR testi yaptıranların da iki doz aşı yaptırmış gibi kabul edileceğini ve söz konusu kapalı alanlara girişlerine izin verileceğini anlattı.

Öte yandan, ülkede aşı sertifikaları 12 ay yerine 9 ay geçerli olacak. Bütün kapalı alanlarda FFP2 maske kullanımı yeniden zorunlu hale getirildi.

Avusturya'da son 24 saatte 9 bin 388 yeni vaka görülürken, toplam vaka sayısı 865 bin 390'a yükseldi. Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 32 artışla 11 bin 451'e çıktı.

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