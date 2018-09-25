Avusturya'da basına sansür hazırlığı iddiası

Der Standard gazetesinde yer alan haberde, İçişleri Bakanlığının Basın Ofisi tarafından hazırlanan ve emniyet müdürlüklerine gönderilen 4 sayfalık metne yer verildi. Metinde Bakanlığın, bazı medya kuruluşlarına yönelik yaklaşımını değiştireceği ve suçlulara yönelik bilgilendirmede etnik köken gibi özel bilgileri teşhir edeceği ifade edildi.



Metinde, "Üzülerek belirtmek isteriz ki Der Standard, Falter ve son olarak Kurier gazetelerinin İçişleri Bakanlığı ve polis hakkında taraflı ve olumsuz haber yaptığı tespit edilmiştir." ifadesi kullanıldı.



Adı geçen medya kuruluşlarının bakanlık ve polise yönelik somut kanıt olmaksızın, olumsuz haber yaptığı, bu basın yayın organlarının haberlerine ilişkin değişiklik yapmamaları durumunda "bilgi paylaşımının yasal olan en düşük seviyeye çekileceği" kaydedildi.



Gazetenin haberinde ayrıca, Bakanlığın suçluların etnik kökenleri ve mülteci ya da göçmen olup olmadıklarına ilişkin özel bilgilerini de teşhir edeceği belirtildi, yasaların özel yaşamı koruma kapsamında kişilerin izni olmadan bu tür bilgilerin paylaşımına müsaade etmediği hatırlatıldı.



GAZETECİLERDEN TEPKİ



Bu arada aşırı sağcı Avusturya Özgürlük Partisinden (FPÖ) İçişleri Bakanı Herbert Kickl’e tepki gösteren çok sayıda gazeteci, "FPÖ’nün eleştirel haber yapan gazetecileri düşman olarak gördüğü", metinde yer alan ifadelerin haber alma özgürlüğüne yapılmış bir "saldırı" olduğunu vurguladı.



İÇİŞLERİ BAKANLIĞINDAN AÇIKLAMA



İçişleri Bakanlığı, basında yer alan haberlere ilişkin yaptığı yazılı açıklamada kurum içi bilgilendirme amaçlı hazırlanmış bir metnin basına yansıdığı, metinde birçok güncel konunun ele alındığı, yapılan değerlendirmelerin herhangi bir bağlayıcılığının olmadığı ifade edildi.



Kimi gazetelerin mesnetsiz haberler yaptığı savunulan açıklamada, İçişleri Bakanlığının eleştirel gazeteciliğe karşı olmadığı belirtildi.