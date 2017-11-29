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Avusturya'da okul öncesi Almanca eğitimi verilecek

Avusturya Halk Partisi Genel Başkanı Kurz, ilkokula giriş koşulu olarak Almanca yeterliliğinin getirileceğini söyledi.

29 Kasım 2017 Çarşamba 10:56
Avusturya'da okul öncesi Almanca eğitimi verilecek
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Dışişleri ve Entegrasyon Bakanı, Avusturya Halk Partisi (ÖVP) Genel Başkanı Sebastian Kurz, ilkokula başlayan çocukların üçte birinin yeterince Almanca bilmediğini belirterek, "Her öğrencinin aynı seviyede Almanca bilmesi gerekiyor. Bu nedenle ilkokula girme koşulu olarak, çocuklara okul öncesi Almanca eğitimi getireceğiz.” dedi.

Avusturya’da merkez sağ ÖVP ve aşırı sağcı Avusturya Halk Parti (FPÖ) arasında sürdürülen koalisyon görüşmelerinde eğitim sistemi ele alındı.

Merkez sağ ÖVP Genel Başkanı Kurz ve aşırı sağcı FPÖ Lideri Heinz Christian Strache, eğitim sisteminde yapacakları değişikliklere ilişkin basın mensuplarına değerlendirmelerde bulundu.

Kurz burada yaptığı açıklamada, bir aydan fazla bir süredir devam eden koalisyon görüşmelerinin bugünkü toplantısında eğitim sisteminin ele alındığını söyledi.

Güvenlik, dijitalleşme gibi eğitim alanında da yatırımlar yapmayı hedeflediklerini anlatan Kurz, okula başlayan öğrencilerin üçte birinin yeterince almanca bilmediğini, bu durumun orta okul ve lisede sorunlar doğurduğunu savundu.

Kurz, yazma, okuma ve hesaplama gibi temel unsurların iyi öğretilmesi gerektiğinin altını çizerek, "Her öğrencinin aynı seviyede Almanca bilmesi gerekiyor. Bu nedenle ilkokula girme koşulu olarak, çocuklara okul öncesi Almanca eğitimi getireceğiz." şeklinde konuştu.

Anaokullarında yeni düzenlemeler yapacaklarını aktaran Kurz, "Kreşlerde daha sıkı kontroller yapılacak, özellikle Viyana’da bu kontroller arttırılacak. Almanca eğitimi ve (Avusturya) değerlerinin aktarılmasına özen göstereceğiz." diye konuştu.

Çocukların eğitimini aksatan velilere yaptırımlar öngörülüyor
Kurz, ebeveynlerin çoğu zaman her ikisinin de çalıştığına dikkati çekerek, tam gün okul ve anaokulu çocuklarına tam gün bakım olanaklarının hayata geçirileceğini kaydetti.

Eğitimde başarının sağlanabilmesi için öğrenci, öğretmen ve anne babanın özverili olması gerektiğini dile getiren Kurz, çocuklarının eğitimlerini aksatan ya da engelleyen velilerin kimi yaptırımlarla cezalandırılacağını söyledi.

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