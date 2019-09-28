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Avusturya'da seçmenler yarın sandık başına gidecek

28 Eylül 2019 Cumartesi 11:22
Avusturya'da seçmenler yarın sandık başına gidecek

Avusturya'da 6 milyon 400 bin seçmen parlamentonun 183 yeni üyesini belirlemek üzere yarın oy kullanacak.

Avusturya'da yaklaşık iki yıl aradan sonra 6 milyon 400 bin seçmen, 183 sandalyeli meclisin yeni üyelerini belirlemek üzere sandık başına gidecek.

Yaklaşık 4 ay önce erken seçim kararı alınan ülkede, 17 ay süren aşırı sağcı koalisyon hükümetinin çökmesinin ardından Cumhurbaşkanı Alexander Van der Bellen tarafından görevlendirilen eski Anayasa Başkanı Brigitte Bierlein'ın başbakanlığını yürüttüğü üst düzey bürokratlardan oluşan geçici hükümet iktidarda.

Ülke genelinde 39 seçim bölgesindeki 10 bin 181 seçim lokalinde kurulacak yaklaşık 12 bin sandıkta seçmenler, 33'üncü hükümeti belirleyecek.

Seçim barajının yüzde 4 olduğu, 16 yaşını doldurmuş herkesin oy kullanabildiği Avusturya'da oy kullanma zorunluluğu bulunmuyor.

100 BİN TÜRK SEÇMEN VE 27 ADAY
Ülke genelinde 8 ulusal partiden 27 Türkiye kökenli bin 476 milletvekili adayı parlamentoya girmek için yarışacak.

Yaklaşık 100 binin üzerinde Türk seçmenin bulunduğu Avusturya'da 800 bine yakın Müslüman yaşıyor.

Son anketlere göre, eski Başbakan Sebastian Kurz'un genel başkanlığını yürüttüğü Avusturya Halk Partisinin (ÖVP) yüzde 33 oranında oy alarak sandıktan birinci parti olarak çıkacağı, sırasıyla Sosyal Demokrat Partinin (SPÖ) yüzde 22 ile ikinci, aşırı sağcı Özgürlük Partisinin (FPÖ) ise yüzde 20 ile üçüncü parti olacağı tahmin ediliyor.

Bununla birlikte 2017'de meclis dışında kalan Yeşillerin yüzde 12'lik oyla yeniden parlamentoya gireceği, Yeni Avusturya Partisinin de (NEOS) yüzde 8 ile beşinci parti olarak parlamentoda yerini alacağı öngörülüyor.

İKİNCİ AŞIRI SAĞCI HÜKÜMET
Siyasi söylem ve parti programı açısından birbirine çok benzeyen ÖVP ve FPÖ'nün seçim sonrasında 4 aylık bir aradan sonra ikinci aşırı sağcı koalisyon hükümetini kuracağı tahmin ediliyor.

Avusturya'da en son milletvekili seçimi Ekim 2017'de yapılmış, merkez sağ ÖVP yüzde 31,47 ile birinci, SPÖ yüzde 26,86 ile ikinci, aşırı sağcı FPÖ ise yüzde 25,97 ile üçüncü parti olmuştu.

Cumhurbaşkanı tarafından hükümet kurma yetkisi verilen ÖVP Genel Başkanı Kurz, aşırı sağcı parti ile koalisyon hükümeti kurmuş, geçen mayıs ayında aşırı sağcı lider Heinz Christian Strache'nin karıştığı ihale pazarlıklarının yer aldığı görüntülerin basına yansıması 17 ay süren aşırı sağcı hükümetin sona ermesine yol açmıştı.

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