Avusturya ile Rusya arasında diplomatik gerginlik

Avusturya medyasındaki habere göre, Rus diplomatın 1 Eylül’e kadar ülkeyi terk etmesi istendi.
Avusturya Dışişleri Bakanlığınca doğrulanan haberde, Rus diplomatın bir Avusturya vatandaşının desteğiyle yıllarca bir yüksek teknoloji şirketinde casusluk faaliyetinde bulunduğu öne sürüldü.
Rusya'dan misilleme
Rusya, Avusturya tarafından alınan sınır dışı kararına karşılık bir Avusturyalı diplomatı "istenmeyen kişi" ilan etti.
Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Avusturya’nın Moskova Büyükelçisi Johannes Eigner’in bakanlığa çağrıldığı kaydedildi.
Açıklamada, "Büyükelçi'ye, Avusturya’nın aldığı temelsiz karar nedeniyle protesto notası verildi. Mütekabiliyet gereği, Avusturya’nın Moskova Büyükelçiliğinde çalışan bir diplomat, 'istenmeyen kişi' ilan edildi." ifadesi kullanıldı.