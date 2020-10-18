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Avusturya ve Belçika Dışişleri Bakanları Covid-19'a yakalandı

Avusturya Dışişleri Bakanı Alexander Schallenberg ve Belçika Dışişleri Bakanı Sophie Wilmes’ın 12 Ekim tarihinde katıldıkları AB Dışişleri Konseyi toplantısının ardından yaptırdıkları Covid-19 testleri pozitif çıktı.

18 Ekim 2020 Pazar 09:49
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Avusturya ve Belçika Dışişleri Bakanları Covid-19'a yakalandı

Lüksemburg'da 12 Ekim tarihinde Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin dışişleri bakanlarının katılımı ile AB Dışişleri Konseyi toplantısı yapılmıştı. Avusturya Dışişleri Bakanı Alexander Schallenberg ve Belçika Dışişleri Bakanı Sophie Wilmes'ın toplantı sonrası yaptırdıkları Covid-19 testleri pozitif çıktı. Uzmanlar, 2 bakanın pozitif testlerin ardından toplantının “süper yayıcı” olabileceğini düşünüyor.

Avusturya Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Bakan Schallenberg ve Belçikalı mevkidaşı Wilmes'ın 12 Ekim'deki toplantıda düzenlenen grup kahvaltısında yan yana oturdukları ifade edildi. Bakanlık, "Schallenberg'in Pazartesi günü Lüksemburg'daki AB Dışişleri Konseyi'nde enfekte olmuş olabileceğinden şüpheleniliyor" ifadelerini kullandı. Dışişleri Bakanlığı, Schallenberg'in semptomları olmadığını ve rutin bir önlem olarak test edildiğini açıkladı.
 
Bakanlık, Schallenberg'in Lüksemburg'daki tek ikili görüşmesinin İrlandalı mevkidaşı Simon Coveney ile olduğunu ancak sosyal mesafe önlemlerinin uygulandığını ve Coveney'in Schallenberg'in pozitif test sonucundan haberdar edildiğini aktardı. Dışişleri Bakanlığı, Schallenberg'in Çarşamba günü bir kabine toplantısına da katıldığını ancak kabine üyelerinin hepsinin maske taktığını dile getirirken, "İhtiyati tedbir olarak hükümetin tüm üyeleri Cumartesi günü test edilecek" dedi.

Bakan Wilmes ise yaptığı açıklamada, dün Covid-19'a benzer semptomlar gösterdiğini ve kendini hızlıca karantinaya aldığını aktarırken, bugün test sonucunun pozitif çıktığını açıkladı. Wilmes sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Evimin dışında alınan önlemler göz önüne alındığında muhtemelen ailemde de enfekte olanlar var" dedi.


Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas yaptığı açıklamada, dün yaptırdığı Covid-19 testinin negatif çıktığını ve Schallenberg ile yakın teması olmadığını açıkladı. İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde ise negatif test sonucu alana kadar evden çalışacak. Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian'ın Perşembe günü Cezayir'de yaptırdığı Covid-19 testide negatif çıktı.

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