Avusturya'da hükümet Müslümanları fişledi, ırkçılar harekete geçti

Avusturya'da Müslümanlara ait 632 kurumu dijital haritada fişlendi; kurumların yöneticileri ve adresleri afişe edildi.
Dijital fişlemeye tepkiler sürerken Salzburg kentinde bir camiye ırkçı saldırı yapıldı.
Caminin camına "Hitler geri döndü" ifadesi yazıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Belediye başkanı tepki gösterdi
Müslümanlara yönelik fişlemeye tepki gösteren Viyana Belediye Başkanı Michael Ludwig, dijital haritanın halk içinde ayrışmaya yol açacağını söyledi.
"Avusturya Müslüman Gençler" isimli sivil toplum kuruluşu da fişlemeyi yargıya taşımaya hazırlanıyor.