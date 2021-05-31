Künye
Kıbrıs
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
4 buçuk yıl hapis cezası
4 buçuk yıl hapis cezası
Jeneratörü Sirkat Edenler Tespit Edilemedi
Jeneratörü Sirkat Edenler Tespit Edilemedi
İzinsiz ikamet davası
İzinsiz ikamet davası
3 gün ek tutukluluk
3 gün ek tutukluluk
Araçtan hassas terazi çıktı
Araçtan hassas terazi çıktı

Avusturya'da hükümet Müslümanları fişledi, ırkçılar harekete geçti

Avusturya'da hükümetin Müslümanlara ait kuruluşları dijital haritayla fişlemesi sonrası Salzburg kentinde bir camiye ırkçı saldırı yapıldı, cama "Hitler geri döndü" ifadeleri yazıldı.

31 Mayıs 2021 Pazartesi 16:49
14 Okunma
Avusturya'da hükümet Müslümanları fişledi, ırkçılar harekete geçti

Avusturya'da Müslümanlara ait 632 kurumu dijital haritada fişlendi; kurumların yöneticileri ve adresleri afişe edildi.

Dijital fişlemeye tepkiler sürerken Salzburg kentinde bir camiye ırkçı saldırı yapıldı.

Caminin camına "Hitler geri döndü" ifadesi yazıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Belediye başkanı tepki gösterdi

Müslümanlara yönelik fişlemeye tepki gösteren Viyana Belediye Başkanı Michael Ludwig, dijital haritanın halk içinde ayrışmaya yol açacağını söyledi.

"Avusturya Müslüman Gençler" isimli sivil toplum kuruluşu da fişlemeyi yargıya taşımaya hazırlanıyor.

Son Güncelleme: 31.05.2021 17:03
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Avrupa Birliği üyesi olmayan ülke vatandaşları da koronavirüs aşı sertifikası alabilecek
Avrupa Birliği üyesi olmayan ülke vatandaşları da koronavirüs aşı sertifikası alabilecek
ABD'nin Alaska eyaletinde 6,1 büyüklüğünde deprem
ABD'nin Alaska eyaletinde 6,1 büyüklüğünde deprem
AB'den Türkiye-Yunanistan sınırında göçmenlere karşı dijital bariyer
AB'den Türkiye-Yunanistan sınırında göçmenlere karşı dijital bariyer
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim