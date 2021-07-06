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Avusturyalı Red Bull, Antalyalı Zilli Öküz Gazoz'a açtığı davayı kaybetti

Avusturyalı enerji içeceği devi Red Bull, Antalyalı Zilli Öküz Gazoz’a karşı açtığı marka davasını kaybetti. Mahkeme, ‘İki marka arasında benzerlik yok’ diyerek davayı reddetti. Kararla birlikte, Antalyalı gazoz markasının logosunda kırmızı renkli bir boğa figürünün yer almasının önünde şimdilik bir engel kalmadı.

06 Temmuz 2021 Salı 09:58
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Avusturyalı Red Bull, Antalyalı Zilli Öküz Gazoz'a açtığı davayı kaybetti

Zilli Öküz Gazoz adı ile üretim yapmak isteyen Antalyalı esnaf Salman Akşun, 'marka hakkına tecavüz’ iddiası ile karşı karşıya kaldı. Red Bull avukatları, Akşun'un tescil ettirmek istediği markanın logosunda yer alan boğa figürü ile kendi markalarında yer alan kırmızı boğaların, tüketici açısından karıştırılabileceğini iddia etti.

Hürriyet gazetesinde yer alan habere göre Türk Patent ve Marka Kurumu'ndan olumsuz yanıt alan Red Bull, Ankara 2. Fikri ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemesi’nde dava açtı. Mahkeme, tarafların talep ve savunmalarını aldıktan sonra bilirkişi raporu hazırlattı. Üç kişilik heyet, hazırladıkları raporu geçen mayıs ayı sonunda mahkemeye sundu.

'Benzerlik yok'

Raporda özetle şöyle denildi: "Dava konusu markanın esas unsuru ‘Zilli Öküz’. İki marka arasında görsel ve işitsel bir benzerlik yok. Bu nedenle tüketicinin de karıştırma ihtimali olmaz." Raporun mahkemeye sunulması sonrası hem Red Bull, hem davalı Salman Akşun’un avukatları beyanda bulundu.

Red Bull adına rapora ilişkin itirazda bulunan Av. Zeynep Seda Alhas, dilekçesinde şunlara vurgu yaptı:

"Bilirkişi raporu eksik incelemeye dayanıyor. Raporda, müvekkilin tescilli markası kırmızı boğaya hiç yer verilmemiş. Nitekim dava konusu marka da bir kırmızı boğa tasvirinden ibaret. Davalının markasının esas unsuru ‘Zilli Öküz’ değil. Kırmızı boğa şeklinin hiç dikkate alınmaması fahiş bir hata. Küçük bir kelime unsuru, devasa bir şekil unsurunun önüne geçemez. Şekli yok sayan bir inceleme eksiktir. Davalı marka, kırmızı renkli boğa şeklinden ibaret. Marka sahibinin bu başvurusunun amacı, müvekkilin markalarının bilinirliğinden faydalanma amaçlı. Ki bu tercih tesadüfi değil. Yeni bir rapor alınsın."

'Hakkaniyete uygun'

Salman Akşun’un avukatı Dr. Barış Günaydın ise, raporun, yargılama aşamasında ileri sürdükleri savunmaları ispat eder nitelikte olduğunu kaydetti. Av. Barış Günaydın, dilekçesinin devamında şu ifadelere yer verdi: "Davalı müvekkilin, Red Bull’un markalarından haksız yararlanma gibi bir durum söz konusu değil. Rapor çelişkisiz ve hakkaniyete uygun. Davanın reddine karar verilsin."

Ankara 2. Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi, tarafların talep ve savunmaları sonrası aldığı bilirkişi raporuna dayanarak kararını verdi. 24 Haziran’da yapılan duruşmaya, taraf avukatları katıldı. Gerekçeli kararını henüz açıklamayan mahkeme Red Bull’un davasını reddetti. Karara Red Bull tarafının, itiraz etme hakkı bulunuyor.

Anahtar Kelimeler:
Zilli Öküz GazozRed Bull
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