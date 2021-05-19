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Avusturyalı Red Bull'dan Antalyalı gazozcuya 'kırmızı boğa' davası

Antalyalı Salman Akşun, kurduğu gazoz markası yüzünden Avusturyalı enerji içeceği devi Red Bull ile davalık oldu. Akşun, Zilli Öküz Gazoz markasını tescil ettirdi. Durumdan haberdar olan Red Bull avukatları, "Tüketici, logoda yer alan boğa ile bizim boğaları karıştırır" diyerek markanın iptal edilmesi için dava açtı.

19 Mayıs 2021 Çarşamba 09:28
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Avusturyalı Red Bull'dan Antalyalı gazozcuya 'kırmızı boğa' davası

Marka ve patent anlaşmazlıkları kimi zaman ilginç davalara konu olabiliyor. Anılan davalardan biri de Ankara 2. Fikri ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemesi’nde görülüyor. Davanın bir tarafında, 10 milyar dolara yaklaşan cirosu ile Avusturyalı Red Bull GmbH, diğer tarafında ise Antalyalı esnaf Salman Akşun yer alıyor.

İki tarafı aynı dava dosyasında karşı karşıya getiren ise Akşun’un, ‘Zilli Öküz Gazoz’ markasının tescili için Türk Patent ve Marka Kurumu’nun (TÜRKPATENT) kapısını çalması oldu.

Kurum reddetti

Hürriyet gazetesinde yer alan habere göre dava dosyasında yer alan belgelere göre Akşun, anılan markanın tescil başvurusu için Temmuz 2019’da TÜRKPATENT’e başvurdu. Şekil incelemesi yapan kurum, yasa gereği, yapılan başvuruyu yayınladı. Yayın üzerine Red Bull avukatları da durumdan haberdar oldu.

Avukatlar, kuruma yaptıkları başvuruda, tescil talebinin reddedilmesini istedi. Kurumdan, Red Bull’a "İki marka arasında benzerlik yok" diyerek olumsuz yanıt verildi. Red Bull’a olumsuz yanıt veren kurum bir süre sonra markayı tescil etti.

'Tüketici karıştırır'

Kurumdan gelen olumsuz yanıt üzerine Red Bull avukatları, markanın hükümsüz kılınması için dava açtı. Şirket avukatlarından Güldeniz Doğan Alkan’ın imzasını taşıyan dava dilekçesinde özetle şöyle denildi:

"Red Bull dünya çapında biliniyor. ‘Zilli Öküz Gazoz’, müvekkilin tescilli markası ile karıştırılabilir. İki marka arasında görsel ve konsept benzerliği var. Müvekkilin markasındaki boğa figürü ile davalının markasındaki boğa figürü ayırt edilemeyecek derecede benzer. Ortalama tüketici iki markayı karıştırabilir. Yaratılan çağrışım ile tüketici ‘Zilli Öküz Gazoz’u, Red Bull’un yeni bir ürünü olarak algılayabilir. Davalı, müvekkilin tanınmışlığından yarar sağlayabilir. Müvekkilin itibarı ve markaların ayırt edici karakteri zarar görebilir."

'Elinde gazoz var'

‘Zilli Öküz Gazoz’ markasını tescil ettiren Salman Akşun’un avukatı ise mahkemeye sunduğu savunma dilekçelerinde, iki marka arasında benzerlik iddiasını reddetti. Av. Dr. Barış Günaydın’ın kaleme aldığı dilekçelerde şu kaydedildi:

"Ortalama tüketici, iki marka arasında farklılık olduğunu açıkça görebilir. Davacının markasında, baş kısımları karşılıklı olan iki boğa tüm bedenleri ile görünüyor. Müvekkilin markasında ise sadece baş kısmı gözüken elinde gazoz şişesi olan bir öküz görseli yer alıyor. Müvekkilin markasında ‘gazoz’ vurgusu da net biçimde var. Ayrıca Zilli Öküz de Red Bull’un Türkçe karşılığı değil."

Son sözü mahkeme söyleyecek

Taraflar talep ve savunmalarını sunduktan sonra mahkeme ön inceleme duruşmasını geçen 7 Nisan’da yaptı. Salman Akşun ile birlikte davalı konumda bulunan TÜRKPATENT avukatı, davanın reddini talep etti. Red Bull avukatları ise dosyanın bilirkişiye gönderilmesi talebinde bulundu. Mahkeme, bir sonraki duruşma için haziran ayı başına gün verdi.

Red Bull’un kızgın boğaları ile ‘Zilli Öküz Gazoz’un logosundaki ‘gazozcu öküz’ arasında başlayan ‘marka’ kavgasında son sözü Ankara 2. Fikri ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemesi verecek.

Anahtar Kelimeler:
Red Bull
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