Ay'da tespit edilen gizemli kulübe hakkındaki gerçek ortaya çıktı

Çin'in uzay programı kapsamında 2019'da Ay'ın uzak tarafına indirdiği Yutu-2 aracı yaklaşık üç yıldır Dünya'nın uydusu üzerinde çalışma yapıyor.

Yutu-2'nin kameralarına takılan bir görüntü uzayda gizemli kulübe söylentilerine neden oldu.

Bir kraterin ağzındaki küp şeklindeki yapı internette kısa sürede uzaylı konuşmalarına neden oldu.

Ancak Çinli bilim insanları tespit edilen nesnenin şaşırtıcı olmayacak bir şekilde taş olduğunu söyledi.

Taşa şimdi ise şeklinden dolayı bilim insanları "Ay tavşanı" adını koydu. Yutu, Çince'de Ay tavşanı anlamına geliyor.

Aralık başında tespit edilen nesneye 900 metrelik yolculuk yaklaşık bir ay sürdü. Bu da uzayı keşfetmenin ne kadar zahmetli bir iş olduğunu ortaya koyuyor.

Yutu-2 Güneş enerjisiyle çalışıyor bu nedenle bazen çalışmasını durduruyor. Ayrıca Ay'ın uzak tarafı aynı zamanda Ay'ın karanlık yüzü olarak da biliniyor. Bu bölgede Güneş ışığı daha az bulunabiliyor.