Künye
Kıbrıs 12
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Kız arkadaşını tehdit eden zanlı, mahkemeye çıkarıldı
Kız arkadaşını tehdit eden zanlı...
Uyuşturucu zanlısı mahkemeye çıkarıldı
Uyuşturucu zanlısı mahkemeye çıkarıldı
Ledra geçiş noktasında cinsel taciz iddiası
Ledra geçiş noktasında cinsel taciz...
Demir sopayla camı çerçeveyi indirdi
Demir sopayla camı çerçeveyi indirdi
21 yaşındaki kıza zorla fuhuş yaptırdı
21 yaşındaki kıza zorla fuhuş...

Ay'da tespit edilen gizemli kulübe hakkındaki gerçek ortaya çıktı

Çin'in Ay'a gönderdiği uzay aracı kulübeye benzeyen bir yapı keşfetti. İlk fotoğrafların çok uzakta olması nedeniyle uzaylı tartışmaları yapıldı. Ay kaşifi sonunda gizemli nesneye yaklaşabildi ve gerçek ortaya çıktı.

10 Ocak 2022 Pazartesi 09:25
167 Okunma
Ay'da tespit edilen gizemli kulübe hakkındaki gerçek ortaya çıktı
banner108

Çin'in uzay programı kapsamında 2019'da Ay'ın uzak tarafına indirdiği Yutu-2 aracı yaklaşık üç yıldır Dünya'nın uydusu üzerinde çalışma yapıyor.

Yutu-2'nin kameralarına takılan bir görüntü uzayda gizemli kulübe söylentilerine neden oldu.

Bir kraterin ağzındaki küp şeklindeki yapı internette kısa sürede uzaylı konuşmalarına neden oldu.

Ancak Çinli bilim insanları tespit edilen nesnenin şaşırtıcı olmayacak bir şekilde taş olduğunu söyledi.

Taşa şimdi ise şeklinden dolayı bilim insanları "Ay tavşanı" adını koydu. Yutu, Çince'de Ay tavşanı anlamına geliyor.

Aralık başında tespit edilen nesneye 900 metrelik yolculuk yaklaşık bir ay sürdü. Bu da uzayı keşfetmenin ne kadar zahmetli bir iş olduğunu ortaya koyuyor.

Yutu-2 Güneş enerjisiyle çalışıyor bu nedenle bazen çalışmasını durduruyor. Ayrıca Ay'ın uzak tarafı aynı zamanda Ay'ın karanlık yüzü olarak da biliniyor. Bu bölgede Güneş ışığı daha az bulunabiliyor.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İngiltere'de toplam vaka sayısı 14 milyon 475 bin 192'ye ulaştı
İngiltere'de toplam vaka sayısı 14 milyon 475 bin 192'ye ulaştı
New York'ta apartman yangını
New York'ta apartman yangını
Rus askeri birlikleri Almatı Havalimanı'nda tatbikata başladı
Rus askeri birlikleri Almatı Havalimanı'nda tatbikata başladı
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim